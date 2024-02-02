《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》商務部等９部門發布「健全廢舊家電家具等

再生資源回收體系」通知，提出設置廢舊家電家具暫時存放點；定期組織再生資源回收企業、家

電家具銷售企業上門回收廢舊家電家具。

通知圍繞完善回收網絡、培育回收主體、創新回收模式、規範回收行為等四方面提出了具體

工作任務。到２０２５年，在全國範圍內建設一批廢舊家電家具等再生資源回收體系典型城市，

培育一批回收龍頭企業，推廣一批典型經驗模式，形成一批政策法規標準，全國廢舊家電家具回

收量比２０２３年增長１５％以上，廢舊家電家具規範化回收水平明顯提高。



＊鼓勵回收企業連鎖經營，推動形成回收行業龍頭企業＊



通知還提出，支持回收企業做大做強。鼓勵回收企業以連鎖經營、協議合作等方式提高組織

化程度，推動形成一批回收行業龍頭企業，加強對較為分散的前端回收主體的引導。支持家電家

具產業鏈上下游協同發展，積極推進供應鏈創新與應用示範建設。指導回收企業與家電家具品牌

企業聯動，設立廢舊家電儲運貨場、家具回收中心倉，提升廢舊家電家具回收規模化、集約化水

平。

