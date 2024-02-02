《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家應急管理部公布，根據最新災害風險形

勢研判，在前期針對河北、山西、江蘇、山東、河南、湖北、陝西等７省份啟動低溫雨雪冰凍災

害Ⅳ級應急響應基礎上，２月１日１８時又針對安徽、湖南、重慶、貴州４省份啟動Ⅳ級應急響

應，將響應範圍擴展至１１個省份。

預計２月１日至５日，西北地區東部、華北、東北、黃淮北部等地有降雪，黃淮中南部、江

漢、江淮西部和北部、湖南西北部、貴州中北部、重慶北部和東部等地有雨轉雨夾雪或雪，上述

大部地區有中到大雪，部分地區暴雪，局地大暴雪或特大暴雪。安徽中北部、江蘇北部、湖南中

北部、貴州東部、重慶東南部等地部分地區有凍雨。



＊中辦國辦印發通知，要求加強監測預警和做好應對工作＊



中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於做好春節前後低溫雨雪冰凍災害防範應對工作的

通知》。加強監測預警和會商研判。密切關注天氣變化，各級氣象部門要加強暴風雪、強降溫天

氣過程的監測和深度研判，強化短臨預報和預警速報，提供及時準確氣象服務。扎實做好災害防

範應對工作。立足各種可能出現的極端情況，把保安全、保運輸、保民生放在突出位置，確保責

任到位、人員到位、物資到位、措施到位。

確保交通運輸安全通暢。交通運輸、發展改革、鐵路、民航等部門和單位要細化落實災害性

天氣應對措施，統籌安排運輸能力，加大挖潛提效力度，確保交通路網暢通。特別要針對春運高

峰，加強調度，及時調配運輸工具和人員，及時發布航班、車次調整信息，引導旅客合理出行、

有序流動，將雨雪冰凍災害造成的影響降到最低。

