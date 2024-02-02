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AH股新聞

02/02/2024 17:44

《駐京專電》國資央企今年將加快布局培育新質生產力

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國務院國資委近期部署２０２４年投資工作
，推動國資央企聚焦主責主業、發展實體經濟，積極擴大有效投資，優化投資布局結構，其中加
快布局培育新質生產力是著力重點之一。
　　聚焦發展新質生產力，國務院國資委提出，要大力推進央企產業煥新行動和未來產業啟航行
動，圍繞新產業新模式新動能，堅持長期主義，加大布局力度；堅持投新、投早，通過股權投資
、基金投資等方式，在戰略性新興產業領域布局一批潛力大、成長性好的專精特新企業和獨角獸
企業。
　
＊適度超前推進５Ｇ、數據中心、算力中心等基礎設施建設＊
　
　　聚焦發揮產業引領作用，國務院國資委提出，要加快推進傳統產業改造升級，積極部署安排
設備更新和技術改造類投資；推動數智技術與實體經濟深度融合，適度超前推進５Ｇ、數據中心
、算力中心等基礎設施建設。
　　目前，國務院國資委正在指導中央企業明確今年的重點投資項目，發揮好強引擎、硬支撐作
用。同時，要求央企今年繼續與產業鏈上下游企業加大合作力度，激發帶動社會投資積極性。
　　國務院國資委有關負責人表示，下一步將組織企業科學編制年度投資計劃，加強投資情況月
度監測分析，幫助企業協調解決重點項目面臨的困難，推動投資進度按照時間節點有序推進，形
成更多實物工作量。

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