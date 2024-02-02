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AH股新聞

02/02/2024 13:57

《駐滬專電》浦東機場禁網約車運營引熱議，有律師稱違反壟斷法

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》上海近日發布《禁止網約車在浦東機場運營
的通知》，要求嚴格禁止網約車在浦東機場區域攬客運營，引起熱議。
　　對此，上海市道路運輸局客運處副處長吳學程表示，該《通知》並非新規，而是重申
２０１６年施行的《上海市網絡預約出租汽車經營服務管理若干規定》。吳學程稱，巡遊出租車
不挑客、不挑車，只要乘客按序排隊上車，其高效率發車的模式能夠保障抵滬大客流盡快疏散。
而網約車因為要找一輛「專屬」的車，司機和乘客相互等，大客流在一個狹窄區域裏面進行積壓
的話，會有很大的安全隱患。
　　被問及如何看待巡遊出租車和網約車之間存在明顯差價時，吳學程表示：「巡遊出租車是要
求嚴格按照計價器進行計費收費的，都是按照上海市的指導價來執行的。一旦發現駕駛員存在價
格作弊等行為，歡迎市民及時舉報，相關執法部門都會及時進行查處。我們並不鼓勵網約車的低
價競爭。」
　　不過，有上海本地媒體引述律師表示，禁止網約車接客違反國家的反壟斷法規定，行政機關
不能夠濫用權力出台這樣一些限定銷售的，限定購買指定群體的商品或服務的這樣一個規定。

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