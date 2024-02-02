《經濟通通訊社２日專訊》據《證券時報》引述國內一家老牌公募核心高管表示，該基金公
司已將直播納入基金經理考核體系，加上公開發表觀點、接受採訪等在內，相關因素在基金經理
考核中佔比會超過１０％，甚至會達到１５％左右。這意味著，如果只是業績做得好，基金經理
績效得分也只是８０分左右，還有１０多分來自直播等對外互動方面。（ｌｃ）
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02/02/2024 16:29
《神州基金》官媒報道有基金公司已將直播納入基金經理考核體系
《經濟通通訊社２日專訊》據《證券時報》引述國內一家老牌公募核心高管表示，該基金公
司已將直播納入基金經理考核體系，加上公開發表觀點、接受採訪等在內，相關因素在基金經理
考核中佔比會超過１０％，甚至會達到１５％左右。這意味著，如果只是業績做得好，基金經理
績效得分也只是８０分左右，還有１０多分來自直播等對外互動方面。（ｌｃ）
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