《經濟通通訊社２日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」額度餘額

５０１﹒６８億元（人民幣．下同），買盤超賣盤，流入１８﹒３２億元，佔每日額度

３﹒５２％，「深股通」額度餘額５０４﹒６９億元，買盤超賣盤，流入１５﹒３１億元，佔每

日額度２﹒９４％。



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱淨賣出－

（百萬人民幣） （百萬人民幣） （百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １３５１﹒４０ １３８７﹒１１ －３５﹒７１

藥明康德 （６０３２５９） ４２４﹒８９ １０００﹒０８ －５７５﹒１９

長江電力 （６００９００） ５８７﹒７８ ５０６﹒８７ ８０﹒９１

招商銀行 （６０００３６） ５８７﹒４５ ４８０﹒４２ １０７﹒０３

工業富聯 （６０１１３８） ４５１﹒５３ ４５１﹒９５ －０﹒４２

中國平安 （６０１３１８） ４８６﹒７１ ３８０﹒４５ １０６﹒２６

農業銀行 （６０１２８８） ４３１﹒８７ ４３２﹒２５ －０﹒３８

中國石油 （６０１８５７） ３５２﹒７１ ４０７﹒５０ －５４﹒７９

紫金礦業 （６０１８９９） ４３３﹒７８ ２８９﹒６８ １４４﹒１０

中國神華 （６０１０８８） ３０７﹒８７ ３９８﹒７２ －９０﹒８５

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入金額 賣出金額 淨買入＋╱

（百萬人民幣） （百萬人民幣） 淨賣出－

（百萬人民幣）

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寧德時代 （３００７５０） ７６４﹒９０ １０４８﹒３９ －２８３﹒４９

美的集團 （０００３３３） ４７２﹒７２ ７８７﹒２１ －３１４﹒４９

五糧液 （０００８５８） ４６４﹒３０ ６４４﹒１４ －１７９﹒８４

比亞迪 （００２５９４） ６１２﹒４５ ４８９﹒２２ １２３﹒２３

中際旭創 （３００３０８） ４５２﹒７３ ４０９﹒１０ ４３﹒６３

格力電器 （０００６５１） ３５４﹒４４ ３４３﹒８０ １０﹒６４

瀘州老窖 （０００５６８） ３３１﹒７２ ３２４﹒８１ ６﹒９１

立訊精密 （００２４７５） ３２０﹒７３ ３１４﹒２０ ６﹒５３

科大訊飛 （００２２３０） １９５﹒００ ４２３﹒９５ －２２８﹒９５

東方財富 （３０００５９） ２５１﹒６０ ３６６﹒６９ －１１５﹒０９

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（以上數字取小數點後兩個位）

