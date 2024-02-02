《經濟通通訊２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



加快發展新質生產力，扎實推進高質量發展

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中共中央政治局１月３１日下午就扎實推進高質量發展進行第十一次集體學習。國家主席習近平

在主持學習時強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好

創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。



財政部：２０２４年財政支出將保持必要強度

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多位財政部相關負責人昨日在國新辦舉行的２０２３年全年財政收支情況新聞發布會上表示，

２０２４年財政收入將繼續恢復性增長，財政支出將保持必要強度。



今年特殊再融資債發行啟動

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中國債券信息網消息，貴州省２月２日發行約３２５億元（人民幣．下同）特殊再融資債，成為

今年首個發行特殊再融資債的省份。專家預計，在去年已發行逾１﹒３萬億元基礎上，今年特殊

再融資債券有望繼續發行，用於支持隱性債務化解。





《上海證券報》



加快發展新質生產力，扎實推進高質量發展

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中共中央政治局１月３１日下午就扎實推進高質量發展進行第十一次集體學習。國家主席習近平

在主持學習時強調，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好

創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展。



財政部：今年將繼續保持必要的財政支出強度

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財政部副部長王東偉２月１日在國新辦新聞發布會上表示，２０２４年，中國經濟回升向好、長

期向好的基本趨勢沒有改變。從財政支出看，將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持

一定規模。



靠前發力穩定預期，貨幣政策新年有新意

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在經濟形勢與市場預期都需要宏觀政策再「推一把」的關鍵當口，人行宣布將於２月５日起降準

０﹒５個百分點，這一動作在力度、時點、形式等多個層面均超出市場預期，拉開了今年貨幣政

策靠前發力的序幕。





《證券時報》



逾７００家公司公告增持回購

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據Ｗｉｎｄ數據，２０２４年１月，有１９３家上市公司公告重要股東實施增持，增持金額超過

７５億元。其中，１７家公司增持金額超過１億元。南網科技、常熟銀行、和輝光電等公司連續

多次實施增持。



財政部：今年財政支出將繼續保持必要強度

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財政部１日公布２０２３年財政收支情況。過去一年，財政收支數據再創新高。數據顯示，

２０２３年，全國一般公共預算收入２１﹒６８萬億元，同比增長６﹒４％；全國一般公共預算

支出２７﹒４６萬億元，同比增長５﹒４％。



國際金融中心建設路徑明晰

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近年來，上海等地在深化金融改革、擴大金融開放方面積極探索，已基本建成與中國經濟實力以

及人民幣國際地位相適應的國際金融中心。面向未來，新時代新徵程上，建設強大的國際金融中

心目標正確，步伐穩健，前景光明。（ｌｃ）

