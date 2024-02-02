《神州經脈》滬深股市今早（２日）開市稍見造好，然而盤中地產股升幅近乎清零，加上科

技股升得一日掉頭再挫，帶動滬指啟動連續第五日的尋底之旅，半日先跌約０﹒７％，午後跌幅

恐慌式快速擴大，全部行業板塊向下，滬指不勝沽壓跌穿二千七關，擊潰投資者心理防線，三大

指數開啟「自由落體模式」，滬綜指最多瀉３﹒８％，低見２６６６﹒３３點，刷新自２０２０

年３月以來新低。

穩盤大軍雖遲但到，銀行保險股隨後出手撐住指數，中特估隨後暴力拉漲，Ａ股上演極具戲

劇化一幕，滬綜指跌幅在１５分鐘內快速收窄至不足１％，收復二千七關，不過在收市前跌幅又

再度擴大，全日收報２７３０﹒１５點，單日跌幅１﹒４６％。深市跌勢亦見顯著回穩，深成指

、創業板指午後曾跌超過４％，其後雙雙跌幅收窄，前者收挫２﹒２４％，後者跌２﹒４３％。

維穩大軍出手，兩市全日成交８０５７億元（人民幣．下同），按日大增１４﹒６％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１７９３，較上個交易日４時３０分收盤

價升３９點子，止兩連跌，全日在７﹒１７５１至７﹒１８１２之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１００６，較上個交易日升４３點子，止兩連跌，創１月

８日以來近一個月新高，與市場預測偏離收窄至近６５０點，上個交易日報７﹒１０４９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 春節前夕，國家主席習近平天津考察調研，２月１日上午，他首先去到天津西青區辛口鎮

第六埠村，實地了解去年洪澇災害後當地農業生產恢復等情況，看望受災群眾。當天下午，他去

到天津古文化街，察看節日市場供應和歷史文化街區保護利用等情況。



２﹒ 人民銀行公告，２０２４年１月，國家開發銀行、進出口銀行、農業發展銀行淨新增抵押

補充貸款（ＰＳＬ）１５００億元，為連續兩個月淨新增，規模合共５０００億元。期末抵押補

充貸款餘額為３４０２２億元。２０２４年１月開展了９９５０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操

作，期限一年，利率２﹒５％，與上月持平；期末ＭＬＦ餘額為７２９１０億元的紀錄高位。

２０２４年１月對金融機構開展常備借貸便利（ＳＬＦ）操作共２８﹒１２億元，不到去年１２

月１５８﹒４８億元的兩成；其中隔夜期１﹒１２億元，７天期１０億元，１個月期１７億元。

１月末ＳＬＦ餘額為２７億元。隔夜、７天、１個月ＳＬＦ利率分別為２﹒６５％、２﹒８％、

３﹒１５％，與上月持平。



３﹒ 國家新聞出版署今日發布２０２４年進口網絡遊戲版號名單，涉及共３２款遊戲，其中騰

訊取得兩款任天堂Ｓｗｉｔｃｈ遊戲的版號，分別為《星之卡比 新星同盟》及《太鼓之達人》

，惟這兩款遊戲均為舊遊戲，前者於２０１８年３月全球發行，而星之卡比系列去年發行的《星

之卡比 探索發現》為最新版本；中國版《太鼓之達人》也可能是２０１８年全球發行的最初版

本。另外，據《路透》引述知情人士透露，騰訊已於去年１２月叫停了基於電腦和遊戲機遊戲史

克威爾艾尼克斯（ＳＱＵＡＲＥ ＥＮＩＸ）《尼爾》系列的手遊開發，部分原因是昂貴的開發

成本和版權費令騰訊難以找到令人信服的盈利模式。據指這個項目醞釀近兩年且備受期待，騰訊

取消開發，表明其將遊戲機和個人電腦上的熱門遊戲轉化為手遊這項長達十年的戰略出現裂痕。



４﹒ 龍湖集團１月完成２７億元境內債兌付，同時已提前準備好２月及３月３０億元境內到期

債券兌付資金。另外，武漢市住房保障和房屋管理局披露，按照住建部關於支持房地產項目融資

的條件要求，經梳理，武漢市確定了第一批房地產項目融資「白名單」，已向各金融機構推送，

第二批也正在梳理中。第一批「白名單」涉及房地產項目１０１個，開發企業９４家，融資需求

５４１﹒７３億元、涉及１８家融資機構。此外，天津首批可給予融資支持的房地產項目「白名

單」亦出爐，共２２個項目，涉及融資需求近５０億元。



５﹒ 包凡失蹤一年後卸任華興資本控股董事會主席、首席執行官等職務。華興資本控股公布，

包凡辭去公司董事會主席、首席執行官、執行董事，及提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬

委員會委員職務；謝屹璟被任命為董事會主席，並由代理首席執行官改任為首席執行官，同時被

任命為提名委員會主席、執行委員會主席及薪酬委員會委員。



６﹒ 中國美國商會（ＡｍＣｈａｍ Ｃｈｉｎａ）２０２４年度《中國商務環境調查報告》顯

示，５０％受訪美企中國為全球前三大投資目的地，這一比例較去年上升５個百分點，惟仍低於

前幾年平均６０％的水平。調查並顯示，絕大多數企業（７７％）並未考慮將生產或採購轉移至

中國境外，還有３１％的企業表示感到比以往更受歡迎，較去年增１３％。在疫情封控解除和中

美高官互訪等因素推動下，受訪美企對於２０２４年的前景預期也較上一年度有所改善，其中對

於中美雙邊關係的預期增長１１個百分點；對於監管環境抱持樂觀者也多了９個百分點；至於看

好營利潛力改善的業者則比去年增加７個百分點。



７﹒ 中國外交部長王毅上月下旬在泰國曼谷與美國國家安全顧問沙利文會晤後，有白宮官員稱

中美資深官員正安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年春季通電話。有美媒記者今日在

中國外交部例行記者會上問到，中美兩國元首會否在今年春天或未來幾個月內舉行電話會談。發

言人汪文斌回應稱，沒有可以提供的消息。不過他強調，王毅與沙利文在會晤中同意兩國元首保

持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領。希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首舊金山會

晤達成的重要共識和願景，推動中美關係克服障礙，排除干擾，穩定向前發展。



８﹒ 滬深北交易所發布２０２４年春節休市安排，自２月９日（星期五）至２月１７日（星期

六）休市，共計９日，２月１９日（星期一）起照常開市。另外，２月４日（星期日）、２月

１８日（星期日）為周末休市。（ｓｌ）

