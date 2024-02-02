《鍾之日記》２月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



滬深股市今早開市稍見造好，然而盤中地產股升幅近乎清零，加上科技股升得一日掉頭再挫

，帶動滬指啟動連續第五日的尋底之旅，半日先跌約０﹒７％，午後跌幅恐慌式快速擴大，全部

行業板塊向下，滬指不勝沽壓跌穿二千七關，擊潰投資者心理防線，三大指數開啟「自由落體模

式」，滬綜指最多瀉３﹒８％，低見２６６６﹒３３點，刷新自２０２０年３月以來新低。

穩盤大軍雖遲但到，銀行保險股隨後出手撐住指數，中特估隨後暴力拉漲，Ａ股上演極具戲

劇化一幕，滬綜指跌幅在１５分鐘內快速收窄至不足１％，收復二千七關，不過在收市前跌幅又

再度擴大的趨勢，全日收報２７３０﹒１５點，單日跌幅１﹒４６％。深市跌勢亦見顯著回穩，

深成指、創業板指午後曾跌超過４％，其後雙雙跌幅收窄，前者收挫２﹒２４％，後者跌

２﹒４３％。

然而指數回穩的背後，是大量個股的又一次決堤潮，全日下跌個股超過４７００隻，個股升

跌幅中位數為下跌４﹒８％，股民存量金融資產面對大幅貶值危機。

維穩大軍出手，兩市全日成交８０５７億元人民幣，按日大增１４﹒６％。

有Ａ股分析師認為，市場目前極度悲觀，加上雪球敲入和融資盤強制平倉加大股市沽壓，另

外還有內地存量資金改投外國股指ＥＴＦ，Ａ股面對較大壓力。



＊港股午後轉彎，Ａ股掃走好心情＊



恒指今日今早高開將近兩百點。國家新聞出版署今日發布２０２４年進口網絡遊戲版號名單

，涉及共３２款遊戲，其中騰訊（００７００）取得兩款任天堂Ｓｗｉｔｃｈ遊戲的版號，受利

好消息刺激，騰訊股價領漲，股價一度升上２８７﹒６０的高位，帶動恒指衝上１５９１２全日

高位。

午後，受到Ａ股急跌拖累，恒指倒跌全日收報１５５３３，跌３２點或跌０﹒２％，主板成

交近１０３２億元。

盡管騰訊股價升２﹒９％，但恒生科技指數全日只有五隻成分股上升，其餘均告跌，閱文集

團（００７７２）挫４﹒５％，金蝶國際（００２６８）跌３﹒３％，快手（０１０２４）跌

３％，舜宇光學科技（０２３８２）跌３％，華虹（０１３４７）跌２﹒９％，阿里健康

（００２４１）走低２﹒７％，聯想集團（００９９２）跌２﹒５％，小鵬汽車（０９８６８）

跌１﹒８％。恒生科技指數今日下跌０﹒７％。



＊分析師看空，藥明系難止瀉＊



受美國制裁傳言影響的藥明系，連日來股價跌跌不休，藥明康德（０２３５９）公告稱，截

至１月３１日，公司Ａ股收市價連續２０個交易日內累計跌幅達２０％，董事會批准並同意動用

自有資金１０億元人幣回購Ａ股股份。

公告指，為維護公司價值及股東權益、增強投資者信心，而綜合考慮財務狀況、未來發展及

合理估值水平，回購Ａ股將全部用於註銷並減少註冊資本。

此外，據《科創板日報》消息，美銀美林駐華盛頓美國醫療政策分析師在今日電話會上，對

美《生物安全法案》（Ｂｉｏｓｅｃｕｒｅ Ａｃｔ）提案進展以及對藥明康德影響表示了負面

預期。惟內媒引述專業人士意見指，由於立法環節諸多，周期冗長，法案還存在極大不確定性。

天風、民生證券等統計，類似草案立法成功的概率極低，市場現時或存在過度悲觀情緒。

藥明康德今早一度高開逾２％，但盤中升轉跌，收挫２１﹒２％；藥明生物（０２２６９）

挫近２０﹒７％，盤中低見１６﹒３元創五年新低；另藥明合聯（０２２６８）跌１６﹒７％。

藥明系三股市值合共蒸發５７５﹒８２億港元。



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