《經濟通通訊社２日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２０２３年底，市場上僅剩下３１隻百

億主動權益基金，較之２０２１年底的８８隻，數量降幅高達６４﹒７７％。

若以２０２１年底的８８隻百億級權益基金作為樣本，這些基金規模均有不同程度的縮水，

超過９７％的產品則實現業績虧損；兩年規模平均減少４８﹒９１％，「腰斬」者則有４１隻，

佔比接近一半。

另外，在現存的３１隻百億產品中，有三分之二的產品開年首月就迎來「當頭一棒」，月內

跌幅超過１０％。其中，易方達國防軍工Ａ、銀河創新成長Ａ、諾安成長開年首月跌幅就超過

２０％。

業內人士指，２０２１年以前，公募基金借助互聯網的力量迅速出圈，吸引了很多投資經驗

並不豐富的年輕基民參與，他們參與的還大多是波動比較大的行業╱主題型產品。

但這幾年，主動權益基金表現不佳，很多投資者高位進場被深套，虧損的時間也比較長，加

上產品風險收益特徵與投資者風險承受能力之間的不匹配，持有體驗感不佳，如今行業正受到「

高位發行」、「追求爆款」、「流量出圈」等現象反噬。（ｌｃ）

