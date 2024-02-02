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AH股新聞

02/02/2024 08:37

《神州基金》內地百億權益基金僅剩３１隻，兩年銳減六成

　　《經濟通通訊社２日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２０２３年底，市場上僅剩下３１隻百
億主動權益基金，較之２０２１年底的８８隻，數量降幅高達６４﹒７７％。
　　若以２０２１年底的８８隻百億級權益基金作為樣本，這些基金規模均有不同程度的縮水，
超過９７％的產品則實現業績虧損；兩年規模平均減少４８﹒９１％，「腰斬」者則有４１隻，
佔比接近一半。
　　另外，在現存的３１隻百億產品中，有三分之二的產品開年首月就迎來「當頭一棒」，月內
跌幅超過１０％。其中，易方達國防軍工Ａ、銀河創新成長Ａ、諾安成長開年首月跌幅就超過
２０％。
　　業內人士指，２０２１年以前，公募基金借助互聯網的力量迅速出圈，吸引了很多投資經驗
並不豐富的年輕基民參與，他們參與的還大多是波動比較大的行業╱主題型產品。
　　但這幾年，主動權益基金表現不佳，很多投資者高位進場被深套，虧損的時間也比較長，加
上產品風險收益特徵與投資者風險承受能力之間的不匹配，持有體驗感不佳，如今行業正受到「
高位發行」、「追求爆款」、「流量出圈」等現象反噬。（ｌｃ）

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