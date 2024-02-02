《經濟通通訊社２日專訊》先正達集團首席執行官（ＣＥＯ）洛文傑（Ｊｅｆｆ

Ｒｏｗｅ）昨日（１日）在媒體交流會上表示，先正達首次公開募股ＩＰＯ最終會啟動，但目前

沒有時間表，公司專注於運營和績效提升。

先正達正謀求滬市主板上市。此前在２０２３年１１月業績發布後，先正達一位發言人表示

，鑒於市場狀況不佳，預計先正達上市將推遲至２０２４年底。但洛文傑此次並未就具體時間予

以回應。

先正達集團於２０２１年７月就已經遞交上海科創板上市申請，並更新完成三輪審核問詢函

的回復。但在２０２３年３月上會前夜，先正達ＩＰＯ被暫停，這可能與其募資規模太大有關。

先正達集團擬募資６５０億元（人民幣．下同），僅次於２０１０年農業銀行

（滬：６０１２８８）６８５﹒２９億元的Ａ股募資規模。

此後，先正達撤回在科創板上市的申請，轉而向上交所主板提出上市申請。２０２３年６月

１６日，先正達ＩＰＯ獲上交所上市委會議通過。但隨後，其上市腳步再度暫停。

先正達集團是在中國中化集團和中國化工集團重組背景下成立的農業資產整合平台，

２０２０年６月起正式運營，主要資產包括中國化工收購的安道麥集團（深：０００５５３）、

先正達股份以及中化集團和中國化工旗下的其他農化資產，業務遍布全球１００多個國家。截至

２０２３年９月底，先正達集團總資產為６０５５﹒３億元。（ｌｃ）

