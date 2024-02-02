《經濟通通訊社２日專訊》據《上證報》報道，開年首月，國資房企活躍在土拍市場。中指

研究院數據顯示，１月全國百強房企拿地總額８５６億元（人民幣．下同），同比增長

４４﹒８％。從拿地金額最多的前１０家房企背景來看，７家為地方國企，２家為央企，１家為

民企。

專家表示，預計國資房企及部分優質民企在一季度投資態度會相對積極，尤其對熱點地塊將

積極參拍，力爭年內達成開工甚至開售。目前，土地市場整體仍然承壓，當前最關鍵的還是要進

一步改善房企流動性。



＊招商蛇口１月斥１５０億買地，名列榜首＊



數據顯示，２０２４年１月，拿地金額最多的前１０家房企中，招商蛇口

（深：００１９７９）和中國雄安集團位列前兩名。持續布局核心城市的招商蛇口，以１５０億

元土拍成交額名列榜首。中國雄安集團１月新增貨值規模為１３５億元，在雄安新區獲取大面積

土地。

另外，克而瑞數據顯示，從企業類型來看，１月拿地金額排名前１００的房企中，城投公司

幾乎佔據半壁江山，拿地金額佔百強總金額比例接近４０％。

「由於１月份多數核心城市集中供地尚未啟動，且部分低能級城市土地供應不多，導致部分

大中型房企投資仍處於間歇期。」克而瑞研究中心市場研究總監謝楊春認為，近期樓市利好頻傳

，預計一季度後半程企業投資規模將有所回升。（ｒｙ）

