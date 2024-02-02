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AH股新聞

02/02/2024 15:27

【提振Ａ股】滬綜指全周暴跌６﹒２％，市場籲設平準基金拯救Ａ股

　　《經濟通通訊社２日專訊》據《第一財經》報道，近期多個政策相繼推出，但資本市場的反
應效果並不明顯。市場參與者再次呼籲推出平準基金，認為入市時機已至。
　　滬綜指今日上演五連挫，不但全盤抹去上周升幅，曾創下全周下跌６﹒１９％的驚人跌幅，
是超過五年以來最大的單周跌幅。至於深成指全周蒸發超過８％，創業板指全周暴跌７﹒８％。
　　有業內及市場人士認為，當前已經具備設立平準基金的條件，應加快設立，為市場注入增量
流動性，使Ａ股市場回歸更為理性的基本面邏輯。
　　中泰證券首席經濟學家李迅雷在接受採訪時表示，當前亟需長期穩定的增量資金入市，提振
信心，盡快扭轉市場偏弱的預期。當下已經具備設立平準基金的條件。
　　「為有效控制金融市場系統性風險，必須迅速採取有力的積極舉措。」中國首席經濟學家論
壇理事長、廣開首席產研院院長連平建議，盡快研究設立股票市場平準基金，在理順中投公司和
證金公司職能的基礎上推出。
　　外媒上月曾報道指，中國政府考慮設立規模約２萬億元人民幣的股市平準基金，以主要來自
境外機構的資金由滬港、深港通投向Ａ股，但在消息醞釀數日後便未再聞樓梯響。（ｒｙ）

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