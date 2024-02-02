《經濟通通訊社２日專訊》中國恒大 （０３３３３）旗下恒大地產集團公告，截至

２０２３年１２月末，涉及未能清償的到期債務累計約２９７８﹒１億元（人民幣．下同）；此

外，截至２０２３年１２月末，發行人逾期商票累計約２０５０﹒０４億元

截至２０２３年１２月末，恒大地產標的金額３０００萬元以上未決訴訟案件數量共計

２０７３件，標的金額總額累計約５０２５﹒９６億元。（ｃｔ）

