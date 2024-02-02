《經濟通通訊社２日專訊》中國恒大 （０３３３３）旗下恒大地產集團公告，截至
２０２３年１２月末，涉及未能清償的到期債務累計約２９７８﹒１億元（人民幣．下同）；此
外，截至２０２３年１２月末，發行人逾期商票累計約２０５０﹒０４億元
截至２０２３年１２月末，恒大地產標的金額３０００萬元以上未決訴訟案件數量共計
２０７３件，標的金額總額累計約５０２５﹒９６億元。（ｃｔ）
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02/02/2024 08:29
【恒大困局】恒大地產：未能清償的到期債務累計約２９７８億元
《經濟通通訊社２日專訊》中國恒大 （０３３３３）旗下恒大地產集團公告，截至
２０２３年１２月末，涉及未能清償的到期債務累計約２９７８﹒１億元（人民幣．下同）；此
外，截至２０２３年１２月末，發行人逾期商票累計約２０５０﹒０４億元
截至２０２３年１２月末，恒大地產標的金額３０００萬元以上未決訴訟案件數量共計
２０７３件，標的金額總額累計約５０２５﹒９６億元。（ｃｔ）
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