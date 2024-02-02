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AH股新聞

02/02/2024 09:31

《Ａ股行情》滬指高開０﹒１％，千五億ＰＳＬ符預期，降息概率增

　　《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公告，１月三大政策性銀行淨新增抵押補充貸
（ＰＳＬ）１５００億元（人民幣．下同），為連續兩個月淨新增，然而這１５００億元ＰＳＬ
來自去年人民銀行新增額度中尚未投放的部分，市場對１月接力投放ＰＳＬ並不意外。寬鬆預期
持續增加，滬深股市今早高開，滬綜指高開０﹒０９％，報２７７３﹒２９點，深成指低開
０﹒０１％，遊戲股造好，石油、保險股走低。
　　中國監管當局多措並舉，但未能挽回資金對中國資本市場的信心，據外媒統計數據顯示，全
球基金於１月份透過港股通淨賣出１４５億元，連續６個月淨沽出，累計流走２０１０億元，走
資情況是最近十年來最為嚴峻。
　　市場對於人行加碼寬鬆的呼聲愈來愈高，《上海證券報》引述平安證券首席經濟學家鍾正生
表示，全面降息和進一步下調存款準備金率，存在必要性和施策空間，短期不排除ＬＰＲ於２月
下調、政策利率於３月下調的可能。
　　人民銀行再開啟１４天期逆回購操作，維護跨節資金面。人民銀行公布，今日進行８３０億
元７天期逆回購，同時進行１４０億元１４天期逆回購操作，然而公開市場今日有４６１０億元
逆回購到期，即今日淨回籠３６４０億元。本周共有１９７７０億元逆回購到期，人行全周淨回
籠２３００億元。
　　另外，前中國央行行長易綱為股市獻策，建議推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金
入市，關注市場反應。（ｅｙ）

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