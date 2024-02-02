《經濟通通訊社２日專訊》滬深市場午後跌幅快速擴大，觸發恐慌性拋售，不過，銀行保險
股出手撐住指數，中特估隨後暴力拉漲，Ａ股上演極具戲劇化一幕，滬綜指跌幅在１５分鐘內快
速收窄至０﹒６９％，收服二千七關，現報２７５１﹒７６點；深市跌勢亦見顯著回穩，深成指
、創業板指曾跌超過４％，現雙雙跌幅收窄至約１﹒４％。
陸股通保持淨流入約２０億元人民幣。（ｅｙ）
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02/02/2024 14:42
《Ａ股行情》中特估又發功，滬綜指跌幅極速收窄至０﹒７％
《經濟通通訊社２日專訊》滬深市場午後跌幅快速擴大，觸發恐慌性拋售，不過，銀行保險
股出手撐住指數，中特估隨後暴力拉漲，Ａ股上演極具戲劇化一幕，滬綜指跌幅在１５分鐘內快
速收窄至０﹒６９％，收服二千七關，現報２７５１﹒７６點；深市跌勢亦見顯著回穩，深成指
、創業板指曾跌超過４％，現雙雙跌幅收窄至約１﹒４％。
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