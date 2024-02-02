《經濟通通訊社２日專訊》》人民銀行公告，１月三大政策性銀行淨新增抵押補充貸款

（ＰＳＬ）１５００億元（人民幣．下同），為連續兩個月淨新增，然而這１５００億元ＰＳＬ

來自去年人民銀行新增額度中尚未投放的部分，市場對１月接力投放ＰＳＬ並不意外。寬鬆預期

持續增加，更顯外界對中國經濟暫失信心，滬深股市今早開市後隨著地產股急反彈而造好，然而

盤中地產股升幅近乎清零，加上科技股升得一日掉頭再挫，拖累滬綜指由升轉跌，半日低收

０﹒７２％，報２７５０﹒７２點，距離上周低位只剩２５點；受累科技股捱沽，深成指挫

１﹒４９％，創業板指瀉１﹒９６％。

滬指五連跌，兩市半日成交３９３６億元（人民幣．下同），較上日（１日）大跌

１８﹒９％，陸股通暫淨流出超過１８億元。

據外媒統計數據顯示，全球基金於１月份透過港股通淨賣出１４５億元的中國股票，連續６

個月淨沽出，累計流走２０１０億元，走資情況是最近十年來最為嚴峻。



＊新一批進口網遊獲通行，同業不感興奮＊



國家新聞出版署今日發布２０２４年進口網絡遊戲版號名單，涉及共３２款遊戲，然而獲批

遊戲中部分已經在海外發行四五年，對於內地遊戲迷而言，這類正版遊戲幾乎沒有吸引力。網遊

概念部分挫，文投控股（滬：６００７１５）跌停，賢豐控股（深：００２１４１）跌９﹒８％

，航宇微（深：３０００５３）跌４﹒８％，凱瑞德（深：００２０７２）插４﹒５％，初靈信

息（深：３００２５０）跌４﹒３％；至於有遊戲獲批的公司股價個別走，東方明珠

（滬：６００６３７）微升０﹒２％，愷英網絡（深：００２５１７）升２﹒３％，萬達電影

（深：００２７３９）跌０﹒６％。

外國技術封鎖因素持續發酵，半導體顯著回吐，盛景微（滬：６０３３７５）瀉７％，神工

股份（滬：６８８２３３）跌６﹒６％，甬矽電子（滬：６８８３６２）跌６﹒４％，寒武紀

（滬：６８８２５６）跌６﹒１％，艾為電子（滬：６８８７９８）跌６％，力芯微

（滬：６８８６０１）跌５﹒９％。



＊地產股上演吃了吐＊



ＰＳＬ投放加上融資白名單持續落地，地產股早段曾見大漲行情，然而盤中升幅顯著收窄，

部分個股甚至倒跌，板塊升幅銷。招商蛇口（深：００１９７９）半日升１﹒６％，保利發展

（滬：６０００４８）升１％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）升０﹒２％，而珠江股份（滬：６００６８４）跌２﹒２％，金科股份

（深：０００６５６）跌２﹒１％，新湖中寶（滬：６００２０８）軟１％。（ｅｙ）

