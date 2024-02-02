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AH股新聞

02/02/2024 15:13

《Ａ股行情》滬指曾穿二千七引恐慌，尾盤急維穩收市仍跌１﹒５％

　　《經濟通通訊社２日專訊》滬深股市今早開市稍見造好，然而盤中地產股升幅近乎清零，加
上科技股升得一日掉頭再挫，帶動滬指啟動連續第五日的尋底之旅，半日先跌約０﹒７％，午後
跌幅恐慌式快速擴大，全部行業板塊向下，滬指不勝沽壓跌穿二千七關，擊潰投資者心理防線，
三大指數開啟「自由落體模式」，滬綜指最多瀉３﹒８％，低見２６６６﹒３３點，刷新自
２０２０年３月以來新低。
　　穩盤大軍雖遲但到，銀行保險股隨後出手撐住指數，中特估隨後暴力拉漲，Ａ股上演極具戲
劇化一幕，滬綜指跌幅在１５分鐘內快速收窄至不足１％，收復二千七關，不過在收市前跌幅又
再度擴大的趨勢，全日收報２７３０﹒１５點，單日跌幅１﹒４６％。深市跌勢亦見顯著回穩，
深成指、創業板指午後曾跌超過４％，其後雙雙跌幅收窄，前者收挫２﹒２４％，後者跌
２﹒４３％。
　　然而指數回穩的背後，是大量個股的又一次決堤潮，全日下跌個股超過４７００隻，個股升
跌幅中位數為下跌４﹒８％，股民存量金融資產面對大幅貶值危機。
　　維穩大軍出手，兩市全日成交８０５７億元人民幣，按日大增１４﹒６％。
　
＊滬指全周跌６﹒１９％，五年來最大單周跌幅＊
　
　　以全周來看，滬指上演五連挫，不但全盤抹去上周升幅，曾創下全周下跌６﹒１９％的驚人
跌幅，是超過五年以來最大的單周跌幅。至於深成指全周蒸發超過８％，創業板指全周暴跌
７﹒８％。
　　有Ａ股分析師認為，市場目前極度悲觀，加上雪球敲入和融資盤強制平倉加大股市沽壓，另
外還有內地存量資金改投外國股指ＥＴＦ，Ａ股面對較大壓力。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３１７９﹒６３　－１﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７３０﹒１５　－１﹒４６　　　　３９２６﹒６１　　
　　上證Ａ股指數　　２８６２﹒０７　－１﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８０５５﹒７７　－２﹒２４　　　　４１３０﹒２６　　
　　深圳創業板指數　１５５０﹒３７　－２﹒４３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２４２﹒０７　　－１﹒５７　　　　　３﹒０９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　９９４﹒０９　　－０﹒４１　　　　　０﹒８９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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