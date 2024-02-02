《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行再開啟１４天期逆回購操作，維護跨節資金面。人民銀

行公布，今日進行８３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％；同時進

行１４０億元１４天期逆回購操作，中標利率持平利率１﹒９５％。

公開市場今日有４６１０億元逆回購到期，即今日淨回籠３６４０億元。

人行本周共進行１７４７０億元７天期及１４天期逆回購，因本周共有１９７７０億元逆回

購到期，即本周淨回籠２３００億元。



＊分析料ＬＰＲ於２月下調，政策利率於３月下調＊



《上海證券報》頭版文章引述平安證券首席經濟學家鍾正生指出，從中國經濟增長動能出發，

３月春節後復工將是重要的觀察窗口；從美聯儲貨幣政策走勢出發，３月首次降息能否落地，將

影響市場對其全年降息幅度的判斷。他認為，全面降息和進一步下調存款準備金率，存在必要性

和施策空間。實施節奏主要將取決於經濟增長動能變化、美聯儲降息和美元指數的變化。短期看

，不排除ＬＰＲ於２月下調、政策利率於３月下調的可能。（ｓｌ）

