《經濟通通訊社２日專訊》國家新聞出版署今日發布２０２４年進口網絡遊戲版號名單，涉

及共３２款遊戲，內地多家遊戲大廠都有進口遊戲獲批。其中騰訊（００７００）取得兩款任天

堂Ｓｗｉｔｃｈ遊戲的版號，分別為《星之卡比 新星同盟》以及《太鼓之達人》，然而這兩款

遊戲已經算是舊遊戲，前者早已於２０１８年３月全球發行，星之卡比系列在去年發行的《星之

卡比 探索發現》才是當前最新版本，而中國版《太鼓之達人》也可能是２０１８年全球發行的

最初版本。

網易（０９９９９）旗下海外遊戲代理商上海網之易的手遊《歧路旅人：大陸的霸者》獲批

，然而這款手遊也是２０２０年推出的老遊戲，其續作已於去年３月發售。

另外，金山軟件（０３８８８）子公司金山世遊的手遊《貓咪和湯》、完美世界

（深：００２６２４）旗下手遊《釣魚：北大西洋》、萬達電影（深：００２７３９）子公司互

愛互動旗下手遊《天元突破紅蓮螺岩》、東方明珠（滬：６００６３７）旗下Ｘ ＢＯＸ遊戲《

侍魂 曉》和多平台遊戲《瑞奇與叮當 時空跳轉》、愷英網絡（深：００２５１７）手遊《納

薩力克：崛起》、第七大道（００７９７）手遊《銀魂集結》等，都獲得了國家新聞出版署發出

的進口遊戲版號。（ｅｙ）

