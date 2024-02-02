《經濟通通訊社２日專訊》中國美國商會（ＡｍＣｈａｍ Ｃｈｉｎａ）２０２４年度《中

國商務環境調查報告》顯示，５０％受訪美企中國為全球前三大投資目的地，這一比例較去年上

升５個百分點，惟仍低於前幾年平均６０％的水平。調查並顯示，絕大多數企業（７７％）並未

考慮將生產或採購轉移至中國境外，還有３１％的企業表示感到比以往更受歡迎，較去年增

１３％。



＊受訪美企料去年全年營收實現正增長＊



調查在去年１０月至１１月進行，共有３４３家商會中的在華美企作出回應。《報告》顯示

，受訪企業預估２０２３年全年營收有望實現同比增長，其中最樂觀的是消費及服務行業，近半

數受訪企業預期將實現營利，較去年上升５個百分點。約６８％受訪企業預計利潤率將超過全球

平均水平或與全球水平持平。

在疫情封控解除和中美高官互訪等因素推動下，受訪美企對於２０２４年的前景預期也較上

一年度有所改善，其中對於中美雙邊關係的預期增長１１個百分點；對於監管環境抱持樂觀者也

多了９個百分點；至於看好營利潛力改善的業者則比去年增加７個百分點。相對之下，認為中國

投資環境有所變差的企業，從去年飆漲至４５％的峰值下降到３５％；另有２８％的受訪企業認

為投資環境正在改善，多了７個百分點。



＊中美關係對業務影響最大，盼美政府避免針鋒相對＊



此外，《報告》顯示，在所有影響投資意願的因素當中，中美雙邊關係幾乎是所有受訪企業

公認影響其在華業務的關鍵因素。近３０％的受訪者預期２０２４年中美關係將有所改善，樂觀

情緒明顯高於前一年。

對於未來的美中雙邊貿易談判，受訪企業普遍希望推動中國進一步向外資企業開放市場、改

善本地化與數據跨境政策。在他們期待美國政府採取的「前五大行動」之中，「避免使用激烈的

言辭和針鋒相對的行動」高居榜首，佔４７％。

中國美國商會主席譚森（Ｓｅａｎ Ｓｔｅｉｎ）表示，在華美商最擔心的問題之一是地緣

政治風險，目前可以看到美中軍事高層已經恢復對話，還有本周稍早舉行的反毒工作會議皆表明

雙方正在努力找到合作方式，對企業而言，都是積極信號。（ｓｌ）

