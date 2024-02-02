《經濟通通訊社２日專訊》據諸葛數據研究中心監測數據顯示，２０２４年首月監測重點

１４城二手住宅成交９５４４０套，環比上漲１﹒９８％，同比上升６２﹒３９％，止跌轉升，

整體保持穩中上升態勢。其中深圳同環比分別漲１５１﹒４３％ 、２０﹒５５％，漲幅均居首

位。

分城市來看，環比方面，重點１４城中，深圳、南京、青島、蘇州、成都、廈門、上海、無

錫、鄭州９城環比上漲，其餘城市成交量環比下降；同比方面，重點１４城二手房成交均同比上

漲，一方面是受去年１月春節低成交基期影響，另一方面新房供應規模下滑，交付風險以及房企

的信用風險，購房者目光轉移至二手房。



＊二手住宅掛牌量同比漲逾八成，環比漲３％＊



掛牌量方面，２０２４年１月監測１４個重點城市二手住宅掛牌量同環比均保持上漲，分別

上升８６﹒４％、３﹒３１％，同比漲幅略有收窄，環比則較上月微擴０﹒４１個百分點。

從各城掛牌量環比來看，１月重點１４城中有１２個城市二手房掛牌量環比上升，北京環比

與上月持平，僅南京掛牌量環比下降；其中深圳以１１﹒５１％的漲幅躍居榜首，其次為杭州，

環比漲幅６﹒５０％。從同比看，１月重點１４城同比漲幅均為正，其中杭州二手房掛牌量同比

漲幅以１９７﹒７６％居首，上海、大連、佛山、蘇州分別以漲幅１８６﹒０３％、

１７４﹒７％、１５２﹒９９％、１３１﹒０９％位居前五。



＊降準及住建部新政利好樓市，惟業主漲價情況不及去年＊



２０２４年１月，重點１４城調價房源中漲價房源佔比為６﹒４９％，較上月擴大０﹒０２

個百分點，較去年同期下降１６﹒２２個百分點。其中，深圳漲價信心較足，以１５﹒３６％漲

價房源佔比穩居第一。京滬漲價房源佔比則分別下降０﹒０７個百分點、１﹒９２個百分點。

該中心分析，１月，人行表態將於２月５日下調存款準備金率０﹒５個百分點，住建部則提

出各城市可以因地制宜調整房地產政策以及建立城市房地產融資協調機制，房企融資環境逐步改

善，各地房地產方面政策利好持續釋放，可有效降低購房成本和門檻，促進業主漲價預期微升，

但仍不及去年同期水平。（ｓｌ）

