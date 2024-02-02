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AH股新聞

02/02/2024 12:03

《中國要聞》廣州鼓勵網約車司機前往機場等樞紐站場接單疏導旅客

　　《經濟通通訊社２日專訊》為保障春節期間交通順暢，市民平安有序出行，廣州市交通運輸
局副局長、新聞發言人張孜昨表示，鐵路方面安排始發終到運力７２１對、白雲機場安排日均航
班約１５１０架次、公路客運安排運力３３００餘輛，並配備相應後備運力，做好應急調度。出
租車方面，高峰期間每天安排８００至１２００輛保障運力，保障各重點樞紐站場夜間疏運，同
時協調網約車平台加大信息推送力度，鼓勵網約車司機前往樞紐站場接單，即包括機場。
　　這與上海近日重申嚴格實施早在２０１６年生效的浦東機場網約車攬客禁令形成極大對比，
「廣州鼓勵網約車進機場等樞紐接單」話題今日登上微博熱搜。有網民揶揄，「沒有對比就沒有
Ｓｈａｎｇｈａｉ（傷害╱上海的普通話拼音）」。
　　上海市道路運輸局客運處副處長吳學程對於重申這項規定，強調浦東機場巡遊出租車運力供
應非常充足，司機要等候五六個小時才能接到一單生意，乘客排隊等待上車的時間基本在１０至
２０分鐘。巡遊出租車不挑客，只要乘客按序排隊上車，其高效率發車模式能夠保障抵滬大客流
盡快疏散。網約車因為是找一輛「專屬」的車，司機和乘客相互等，大客流在一個狹窄區域裏積
壓，會有很大安全隱患。像浦東機場這樣的重大交通樞紐，最好以巡遊出租車保障出行為主。
（ｓｌ）

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