《經濟通通訊社２日專訊》曾從貴州省交通運輸廳空降貴州茅台集團出任黨委書記兼董事長

、之後再被調往貴州省煤田地質局的高衛東，被控受賄１﹒１億餘元（人民幣．下同），案件今

日在貴州省六盤水市中級人民法院宣判。高衛東受賄罪成，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身

，沒收個人全部財產；追繳受賄所得及其孳息，上繳國庫。高衛東當庭表示服判，不上訴。

判決指，高衛東在１９９９年至２０２２年間，利用擔任貴陽經濟技術開發區規劃建設環保

局局長，原貴陽市小河區副區長，原金陽新區開發建設有限公司、金陽建設投資（集團）有限公

司黨委書記、董事長，貴陽市交通運輸局局長，貴陽市副市長，貴州雙龍臨空經濟區黨工委副書

記、管委會主任，貴州省交通運輸廳黨委書記、副廳長、廳長，中國貴州茅台酒廠（集團）有限

責任公司黨委書記、董事長，貴州省煤田地質局黨委委員、局長等職務上的便利，為有關個人和

單位在經營公司、承攬工程項目、獲得土地開發權、購買茅台酒等事項上提供幫助，直接或者通

過相關人員非法收受財物共計折合１﹒１億餘元，其中４６５６萬餘元未實際取得。

高衛東受賄數額特別巨大，但鑑於到案後如實供述監察機關已掌握的受賄犯罪事實，主動交

代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，而部分犯罪為未遂，且認罪悔罪，退繳大部分贓款贓物

，依法對其從輕處罰。



＊鏡頭前懺悔稱有「軟骨病」「富貴病」，見錢就收＊



５１歲的高衛東２０２０年３月空降貴州茅台集團，上任一年半左右就在２０２１年８月被

調任貴州省煤田地質局；之後在２０２２年５月受查，同年１２月被「雙開」。官方通報顯示，

高衛東搞政治攀附，搞權色交易、錢色交易，甘於被「圍獵」，還沉溺賭博、多次嫖娼，並且處

心積慮對抗組織審查。

去年１月底，貴州衛視播出由貴州省紀委監委製作的反腐專題片《一嚴到底－－貴州正風肅

紀反腐》，第一集出鏡懺悔的落馬貪官就包括高衛東。專題片披露，高衛東在被留置前多次與商

人、朋友就其違紀違法行為串供，還搞模擬審訊演練，直到回答令其滿意為止。高衛東在鏡頭前

流淚懺悔稱，隨著職務晉升，面對的誘惑增大，逐漸就「精神空虛，思想缺鈣」，導致「行動上

的『軟骨病』和『富貴病』」，見錢就收，沒有底線，而且喜歡和商人老闆「比吃講穿」，如今

得到這種痛苦結果不是一句「悔恨」可以說清楚。（ｓｌ）

