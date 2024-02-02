《經濟通通訊社２日專訊》公安部表示，近期組織有關地方公安機關集中打擊以「特供」、

「專供」名義非法製售假酒犯罪，全環節破獲「重慶武隆『５﹒２１』特大製售假『特供』酒案

」等一批跨區域重大案件，摧毀一批地域性職業製假犯罪團夥，聯合相關部門整治一批與製假犯

罪相關聯的黑灰產業鏈。

公安部公布其中５宗個案，每宗案值都接近或超過１億元（人民幣．下同）。其中重慶武隆

公安２０２３年５月根據工作中掌握到的線索破案，查扣標有「中央國家機關特供三十年陳釀」

、「國務院機關事務管理局機關服務專用酒」等標識的假酒２７種９０００餘瓶、包材８５萬餘

件，銷售金額達２０００餘萬元，全案案值約１億元。疑犯從外地灌裝製假據點訂製假酒，並組

建專業網絡營銷團隊推銷，利用物流將假酒銷往全國各地。

據《新華社》披露的重慶這宗案件細節，指案中有５３名涉案人員被抓，一個輻射全國的「

特供」假酒包裝、生產、批發銷售網絡被摧毀。該假酒集團所售的所謂「特供」酒，是以普通基

酒灌裝而成，酒的成本價一斤僅１０元左右，加上酒瓶和包裝盒，也不超過四五十元，但實際零

售價可高達逾千元。



＊公安部：市場流通的「特供」酒均是非法產品＊



報道又指，該假酒集團的目標客戶多為「社交需求高」的「中年」「男性」「中小企業主」

，銷售人員則多為３５歲以下、具有網銷經驗的青年，在微信偽裝成年輕女性，在朋友圈發日

常生活等信息來吸引目標客戶，再不時發布推介酒品廣告，特別是在「七一」「八一」、中秋、

國慶、元旦、春節等時間點，宣稱某些部門與知名白酒企業合作推出「特供」酒，公司通過「特

殊渠道留貨」「限量秒殺」等方式拿到貨。

公安部食品藥品犯罪偵查局有關負責人強調，根據相關規定，目前市場流通的「特供」「內

供」「專供」酒均是非法產品。早在２０１３年，內地已出台法規，嚴禁中央和國家機關各部門

及所屬行政事業單位使用、自行或授權製售冠以「特供」「專供」等標識的物品；酒類企業不准

生產標註有「特供」「專供」「專用」「特製」「特需」等字樣的白酒。２０２２年，中央軍委

後勤保障部、公安部等六部門聯合發布《關於禁止銷售「軍」字號煙酒等商品的通告》。

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