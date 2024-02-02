《經濟通通訊社２日專訊》據《路透》引述知情人士透露，中國遊戲巨頭騰訊
（００７００）已於１２月叫停了一款醞釀近兩年且備受期待的手遊開發項目，意味騰訊在尋找
新的熱門遊戲方面遭遇挫折。
該項目是基於史克威爾艾尼克斯（ＳＱＵＡＲＥ ＥＮＩＸ）《尼爾》系列的手遊開發，而
史克威爾艾尼克斯是熱門遊戲《最終幻想》（Ｆｉｎａｌ Ｆａｎｔａｓｙ）的開發商。史克威
爾艾尼克斯曾於去年表示，《尼爾：機械紀元》是《尼爾》系列的最新遊戲，自２０１７年在電
腦和遊戲機上發布以來，銷量已超過７５０萬份。
報道認為，騰訊取消開發這款手遊，表明騰訊將遊戲機和個人電腦上的熱門遊戲轉化為手遊
這項長達十年的戰略出現裂痕。
至於取消原因，報道引述知情人士指，部分是考慮到昂貴的開發成本和版權費，騰訊難以找
到令人信服的盈利模式。
＊知情人士：騰訊只願付低於１０％的版權費＊
報道指，騰訊曾大灑金錢與熱門遊戲的知識產權（ＩＰ）所有者簽訂授權協議，且願意支付
額外溢價，以擊敗網易等競爭對手。但知情人士透露，隨著手遊增長放緩和開發成本的上升，騰
訊發現許多ＩＰ遊戲的開發成本變得過於昂貴。版權費通常佔銷售額的１５％至２０％，而蘋果
的Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ則要從中抽取３０％，營銷和用戶的成本也要佔３０％－４０％，利潤空
間很小。在最近與ＩＰ持有者的談判中，騰訊只願意支付低於１０％的版稅。
與此同時，米哈游和網易（０９９９９）等競爭對手憑借自有ＩＰ遊戲獲得了巨大成功，這
進一步給騰訊帶來了壓力。
騰訊董事會主席馬化騰周一（２９日）表示，由於近期一些遊戲未達到預期，遊戲業務受到
了很大挑戰。騰訊遊戲業務佔其營收的３０％以上。
知情人士又提到，《尼爾》手遊開發在被砍掉之前取得了重大進展，包括一個可玩的內部演
示展示了其在故事和戰鬥方面的強大設計，幸《尼爾》取消並未導致裁員，因為員工可以轉到騰
訊的其他部門。
報道指，騰訊和史克威爾艾尼克斯未予置評。（ｓｌ）
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