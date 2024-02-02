《經濟通通訊社２日專訊》內地前公募基金一哥王亞偉去年兩度傳出被帶走調查，有關傳聞

今日再度發酵，有財經自媒體在微博上討論王亞偉被帶走調查。據《騰訊財經》引述「核心人士

」報道，王亞偉至今失聯超過一個月，該媒體記者表示，他曾多次撥打王亞偉的手機，但均處於

無人接聽狀態。

報道更指出，由王亞偉自立門戶、一手創立的千合資本私募基金，目前也已將外部來源資本

清退完畢。此前資料指千合資本在巔峰時期管理規模高達３００億元（人民幣．下同），現在規

模縮水到５０至１００億元，全職員工２１人。值得留意的是，千合資本已經連續１５個月沒有

備案新的基金產品。

王亞偉是華夏基金的開朝元老，過往因為其公募基金收益表現出色而被譽為「公募一哥」，

例如在２００６年，其管理的華夏大盤精選基金年收益超過１﹒２倍，翌年收益率更高達

２﹒２６倍，斬獲全市場收益冠軍的殊榮，即使在２００８年全球爆發股災，華夏大盤亦可全身

而退，獲得當年全市場收益亞軍，直至２０１２年王亞偉投奔私募行業自立門戶。（ｅｙ）

