  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

02/02/2024 17:42

《神州基金》前公募一哥王亞偉傳失聯逾月，旗下資管清退外部資金

　　《經濟通通訊社２日專訊》內地前公募基金一哥王亞偉去年兩度傳出被帶走調查，有關傳聞
今日再度發酵，有財經自媒體在微博上討論王亞偉被帶走調查。據《騰訊財經》引述「核心人士
」報道，王亞偉至今失聯超過一個月，該媒體記者表示，他曾多次撥打王亞偉的手機，但均處於
無人接聽狀態。
　　報道更指出，由王亞偉自立門戶、一手創立的千合資本私募基金，目前也已將外部來源資本
清退完畢。此前資料指千合資本在巔峰時期管理規模高達３００億元（人民幣．下同），現在規
模縮水到５０至１００億元，全職員工２１人。值得留意的是，千合資本已經連續１５個月沒有
備案新的基金產品。
　　王亞偉是華夏基金的開朝元老，過往因為其公募基金收益表現出色而被譽為「公募一哥」，
例如在２００６年，其管理的華夏大盤精選基金年收益超過１﹒２倍，翌年收益率更高達
２﹒２６倍，斬獲全市場收益冠軍的殊榮，即使在２００８年全球爆發股災，華夏大盤亦可全身
而退，獲得當年全市場收益亞軍，直至２０１２年王亞偉投奔私募行業自立門戶。（ｅｙ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰02/02/2024 17:44  《駐京專電》國資央企今年將加快布局培育新質生產力

其他AH股新聞
More

02/02/2024 18:04  《中國監管》標普中國未按法定程序開展評級業務，人行警告並罰款

02/02/2024 17:56  《經濟時評》ＩＭＦ：今年中國經濟增長料放緩至４﹒６％

02/02/2024 17:49  《駐京專電》李強簽署國務院令，《煤礦安全生產條例》５月起施行

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金