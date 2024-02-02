  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

02/02/2024 17:56

《經濟時評》ＩＭＦ：今年中國經濟增長料放緩至４﹒６％

　　《經濟通通訊社２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周五表示，由於房地產行業持續疲
軟和外部需求低迷，預計２０２４年中國經濟增長將放緩至４﹒６％。中國去年經濟增長
５﹒２％，完成預定目標。
　　ＩＭＦ並表示，從中期來看，中國增長料將進一步逐步下降，預計到２０２８年將降至
３﹒５％左右。（ｓｌ）

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰02/02/2024 18:04  《中國監管》標普中國未按法定程序開展評級業務，人行警告並罰款

下一篇新聞︰02/02/2024 17:49  《駐京專電》李強簽署國務院令，《煤礦安全生產條例》５月起施行

其他AH股新聞
More

02/02/2024 17:44  《駐京專電》國資央企今年將加快布局培育新質生產力

02/02/2024 17:42  《神州基金》前公募一哥王亞偉傳失聯逾月，旗下資管清退外部資金

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金