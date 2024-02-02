《經濟通通訊社２日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周五表示，由於房地產行業持續疲

軟和外部需求低迷，預計２０２４年中國經濟增長將放緩至４﹒６％。中國去年經濟增長

５﹒２％，完成預定目標。

ＩＭＦ並表示，從中期來看，中國增長料將進一步逐步下降，預計到２０２８年將降至

３﹒５％左右。（ｓｌ）

