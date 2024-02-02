《經濟通通訊社２日專訊》國家金融監督管理總局發布新修訂的《固定資產貸款管理辦法》

《流動資金貸款管理辦法》《個人貸款管理辦法》，完善中國銀行業金融機構信貸管理制度，防

範金融風險，提升金融服務質效。三個辦法自２０２４年７月１日起施行。

國家金融監督管理總局有關司局負責人介紹三個辦法對貸款用途範圍和貸款對象的調整。其

中，《流貸辦法》明確，流動資金貸款是指貸款人向法人或非法人組織發放的，用於借款人日常

經營周轉的本外幣貸款。流動資金貸款不得用於股東分紅，不得用於金融資產、固定資產、股權

等投資，不得用於國家禁止生產、經營的領域和用途。

《固貸辦法》則明確，固定資產貸款是指向法人或非法人組織發放的，用於借款人固定資產

投資的本外幣貸款。固定資產投資是指借款人在經營過程中對於固定資產的建設、購置、改造等

行為。

至於對專利權、著作權等知識產權以及採礦權等其他無形資產辦理的貸款，可根據貸款項目

的業務特徵、運行模式等參照《固貸辦法》執行，或適用《流貸辦法》。（ｓｌ）

