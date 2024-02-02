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AH股新聞

02/02/2024 17:38

《中國監管》金監總局發布三項《辦法》完善金融機構信貸管理制度

　　《經濟通通訊社２日專訊》國家金融監督管理總局發布新修訂的《固定資產貸款管理辦法》
《流動資金貸款管理辦法》《個人貸款管理辦法》，２０２４年７月１日起施行。金監總局表示
，發布實施「三個辦法」是完善中國銀行業金融機構信貸管理制度的重要舉措，有利於進一步促
進銀行業金融機構提升信貸管理能力，防範金融風險，提升金融服務質效。
　　據國家金融監督管理總局有關司局負責人介紹，本次修訂的重點內容包括：
　　一是合理拓寬固定資產貸款和流動資金貸款的用途及貸款對象範圍，優化流動資金貸款測算
要求，滿足信貸市場實際需求。
　　二是調整優化受託支付金額標準，適度延長受託支付時限要求，提升受託支付的靈活性。
　　三是結合信貸辦理線上需求，明確視頻面談、非現場調查等辦理形式，適配新型融資場景。
　　四是明確貸款期限要求，引導商業銀行有效防範貸款期限錯配風險，進一步優化貸款結構。
　　五是進一步強化信貸風險管控，推動商業銀行提升信貸管理的規範化水平。
　　六是將《項目融資業務管理規定》作為專章納入《固定資產貸款管理辦法》。（ｓｌ）

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