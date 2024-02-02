《經濟通通訊社２日專訊》國家金融監督管理總局發布新修訂的《固定資產貸款管理辦法》

《流動資金貸款管理辦法》《個人貸款管理辦法》，２０２４年７月１日起施行。金監總局表示

，發布實施「三個辦法」是完善中國銀行業金融機構信貸管理制度的重要舉措，有利於進一步促

進銀行業金融機構提升信貸管理能力，防範金融風險，提升金融服務質效。

據國家金融監督管理總局有關司局負責人介紹，本次修訂的重點內容包括：

一是合理拓寬固定資產貸款和流動資金貸款的用途及貸款對象範圍，優化流動資金貸款測算

要求，滿足信貸市場實際需求。

二是調整優化受託支付金額標準，適度延長受託支付時限要求，提升受託支付的靈活性。

三是結合信貸辦理線上需求，明確視頻面談、非現場調查等辦理形式，適配新型融資場景。

四是明確貸款期限要求，引導商業銀行有效防範貸款期限錯配風險，進一步優化貸款結構。

五是進一步強化信貸風險管控，推動商業銀行提升信貸管理的規範化水平。

六是將《項目融資業務管理規定》作為專章納入《固定資產貸款管理辦法》。（ｓｌ）

