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AH股新聞

02/02/2024 16:30

【大國博弈】汪文斌：冀美方與中方推動雙邊關係克服障礙穩定向前

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國外交部長王毅上月下旬在泰國曼谷與美國國家安全顧問沙利
文會晤後，有白宮官員表示，中美資深官員正安排美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年春
季通電話。有美媒記者今日在中國外交部例行記者會上提問，中美兩國元首會否在今年春天或未
來幾個月內舉行電話會談。發言人汪文斌回應稱，沒有可以提供的消息。
　　不過，汪文斌強調，王毅與沙利文在會晤中同意兩國元首保持經常性聯繫，對雙邊關係進行
戰略引領。汪文斌表示，希望美方同中方相向而行，落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識
和願景，推動中美關係克服障礙，排除干擾，穩定向前發展。
　
＊中方會對美國間諜行為做好防範＊
　
　　另外，對於美國中情局局長伯恩斯稱，美國已投入更多資源於對華情報收集、分析和行動，
而過去兩年中情局對華工作預算增加一倍多，汪文斌回應稱，伯恩斯作為全球最大間諜組織的負
責人，一再走上前台，告訴世人，美國間諜無處不在、無孔不入，「感謝他的提醒，中方將一如
既往地做好防範工作，不會讓美國的非法行徑得逞」。（ｓｌ）

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