《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中證監主席易會滿昨日（４日）主持召開黨

委會議，部署維護資本市場穩定工作。



＊認真傾聽廣大投資者的聲音，及時回應投資者關切＊



會議提出，要加快推進上市公司調研走訪工作，切實解決具體困難和問題，加大優質上市公

司支持力度。嚴把上市公司入口關，加大退市力度，大力提升上市公司質量。同時，要深入排查

違法違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。要鼓

勵和支持各類投資機構加大逆周期布局，引導更多中長期資金入市。

會議還指出，要認真傾聽廣大投資者的聲音，及時回應投資者關切，保護投資者合法權益。

會議強調，要積極會同有關方面以更大力度統籌抓好穩定市場各項措施的落實落地，穩預期、穩

信心，堅決防範市場異常波動。



＊讓造假者「傾家蕩產、牢底坐穿」＊



中證監還披露近三年共辦理上市公司信息披露違法案件３９７件，同比增長近２０％，作出

行政處罰５２３件，涉及１９３２名相關責任人，對１６８人採取市場禁入措施，向公安機關移

送涉嫌犯罪案件１１６件。

中證監表示，始終對欺詐發行行為予以全方位「零容忍」打擊，堅決阻斷發行上市「帶病闖

關」，從源頭上保護投資者合法權益。

一是強化立體化追責，讓造假者「傾家蕩產、牢底坐穿」。如科創板上市公司澤達易盛、紫

晶存儲的ＩＰＯ發行文件存在重大財務造假，中證監分別對兩家公司及責任人處以１４２５０萬

元（人民幣．下同）、９０７１萬元罰款，公安機關對十餘名責任人員採取刑事強制措施，投資

者獲得超過１３億元民事賠償。

二是貫徹「申報即擔責」理念，「一查就撤」休想「一走了之」。嚴肅查處５起在發行申報

階段報送虛假財務數據的案件，對藍山科技、思爾芯兩家公司及其責任人，中證監分別處以

１３００萬元、１１５０萬元罰款。

三是堅持全覆蓋打擊，涵蓋申報、註冊、發行等重點環節，涉及主板、科創板、創業板、北

交所等重點板塊。如思創醫惠、起步股份披露虛假年度報告並使用虛假財務數據欺詐發行可轉債

，中證監分別對兩家公司及責任人處以９９７０萬元、７７００萬元罰款。



＊強化對「關鍵少數」的責任追究＊



在財務造假方面，近三年，中證監共辦理財務造假案件２０３件。一是強化對「關鍵少數」

的責任追究。奇信股份、宏達新材時任實際控制人被中證監分別開出１４００萬元、１０００萬

元罰單；康美藥業、獐子島時任董事長分別被判處１２年、１５年有期徒刑。

二是重拳打擊惡性財務造假行為。對易見股份、江蘇舜天等重大惡性財務造假案件分別作出

合計２４１０萬元、１４３０萬元罰款。

三是全鏈條鏟除財務造假「生態圈」。對凱樂科技、＊ＳＴ華訊、新海宜等１３家上市公司

利用所謂「專網通信業務」進行財務造假行為全面追責。對配合上市公司造假、「走賬」的第三

方，依法作出處罰或通報相關監管部門嚴肅追究責任。四是緊盯操縱業績行為，穿透本質、嚴肅

問責。對３２家上市公司濫用會計政策、大額計提資產減值調節利潤的財務造假行為，予以嚴肅

查處。

下一步，中證監指出要完善線索發現機制，綜合運用現場檢查、年報監管、輿情監測等多元

化線索發現渠道，加大對涉嫌欺詐發行、財務造假問題線索的排查力度；對相關違法案件從重從

快予以處罰；堅持「一案多查」，全面排查涉案相關中介機構，對違法性質惡劣、情節嚴重的中

介機構加大懲戒力度，督促其履行好「看門人」職責。

