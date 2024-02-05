《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國務院總理李強２日主持召開國務院常務會

議，研究進一步優化營商環境有關工作，審議通過《國務院關於進一步規範和監督罰款設定與實

施的指導意見（送審稿）》，決定一攬子修改和廢止部分行政法規，討論《關於授權國務院在海

南自由貿易港暫時調整適用〈中華人民共和國食品安全法〉有關規定的決定（草案）》，聽取加

強和改進應急管理工作情況匯報，部署近期低溫雨雪冰凍災害防範應對工作。

會議指出，要對標國際一流水平，圍繞整體優化目標，一體推進強市場促公平、強服務增便

利、強法治穩預期、強開放提質量、強改革抓創新等工作。要更加注重回應經營主體突出關切，

加快建設全國統一大市場，加強宏觀政策取向一致性評估，營造穩定透明可預期的政策環境。



＊對涉及罰款事項的行政法規進行系統梳理＊



會議強調，要對涉及罰款事項的行政法規進行系統梳理，及時按規定進行修改完善。要加大

對亂罰款的整治力度，更好維護企業和群眾合法權益。要強化事中事後監管，該管的要依法監管

到位，特別是對安全生產、生命健康、產品質量等領域事項必須嚴格監管，絕不能有任何松懈。

會議決定，對《科學成果獎勵條例》等８部行政法規的部分條款予以修改，對《煤炭送貨辦

法》等１３部行政法規予以廢止。會議討論並原則通過《關於授權國務院在海南自由貿易港暫時

調整適用〈中華人民共和國食品安全法〉有關規定的決定（草案）》，決定將草案提請全國人大

常委會審議。



＊切實提高應對處置突發事件能力＊



會議強調，應急管理工作事關人民安危和社會大局穩定。著力加強應急預案體系建設，切實

提高應對處置突發事件、防範化解重大安全風險的能力。

會議對做好近期低溫雨雪冰凍災害防範應對工作作出部署，強調要牢固樹立底線思維，完善

防範應對方案，切實維護交通運輸秩序，抓好保暖保供等與民生息息相關的工作，確保生產安全

有序，盡最大可能減少極端天氣帶來的不利影響，讓人民群眾過個歡樂祥和的春節。

