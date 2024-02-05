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AH股新聞

05/02/2024 09:33

《駐京專電》中央一號文件公布，提出推進鄉村全面振興「路線圖」

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》中央一號文件公布，提出推進鄉村全面振興
「路線圖」。這份文件題為《中共中央　國務院關於學習運用「千村示範、萬村整治」工程經驗
有力有效推進鄉村全面振興的意見》，共六個部分，包括：確保國家糧食安全、確保不發生規模
性返貧、提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平、加強黨對「三農」工
作的全面領導。
　
＊確保糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上＊
　
　　文件強調，抓好糧食和重要農產品生產。扎實推進新一輪千億斤糧食產能提升行動。穩定糧
食播種面積，把糧食增產的重心放到大面積提高單產上，確保糧食產量保持在１﹒３萬億斤以上
。實施糧食單產提升工程，集成推廣良田良種良機良法。
　　文件提出，以確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧為底線，以提升鄉村產業發展水平
、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點，強化科技和改革雙輪驅動，強化農民增收舉措
，打好鄉村全面振興漂亮仗，繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷，以加快農業農村現代化更好推進中
國式現代化建設。
　
＊鼓勵有條件的縣將城鎮常住人口全部納入住房保障政策範圍＊
　
　　文件強調，促進縣域城鄉融合發展。統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，提升縣城綜合承載能
力和治理能力，促進縣鄉村功能銜接互補、資源要素優化配置。優化縣域產業結構和空間布局，
構建以縣城為樞紐、以小城鎮為節點的縣域經濟體系，擴大縣域就業容量。統籌縣域城鄉基礎設
施規劃建設管護，推進城鄉學校共同體、緊密型縣域醫共體建設。實施新一輪農業轉移人口市民
化行動，鼓勵有條件的縣（市、區）將城鎮常住人口全部納入住房保障政策範圍。

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