《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》國新辦５日上午舉行國務院政策例行吹風會

，介紹營造市場化、法治化、國際化一流營商環境有關情況並答記者問。國家發展改革委副秘書

長肖渭明表示，國家發改委將會同有關部門，一方面，進一步完善有利於全國統一大市場建設的

各項制度規則，積極穩妥推進財稅、統計等重點領域的改革，包括研究完善地方稅稅制、完善事

權、支出責任等。另一方面，深入開展重點領域突出問題整治，持續通報典型案例，發揮警示震

懾作用。以全國統一大市場建設新成效為各類經營主體投資興業營造良好的營商環境。

國家發改委會同有關部門，緊扣全國統一大市場建設，全面清理妨礙統一市場和公平競爭的

各種規定和做法，出台反壟斷配套規章和重點領域執法指南，開展工程建設招標投標領域突出問

題專項治理，著力保障各類經營主體公平參與市場競爭；建立投貸聯動試點合作等機制，搭建統

一的向民間資本推介項目平台，擴大民間投資空間；大力推廣「信易貸」，出台稅費優惠政策，

有效降低企業融資、稅負等經營成本。

