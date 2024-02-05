《經濟通通訊社駐京記者黃燕明５日北京專電》商務部外國投資管理司司長朱冰在國新辦吹

風會上表示，去年國務院印發的《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見

》，即「外資２４條」，當中５９項舉措已有１０項完成，而已取得階段性進展的有２８項，包

括中央網信辦制定了《規範和促進數據跨境流動規定》，正在研究完善、準備推動出台；財政部

正在抓緊制定政府採購產品「中國境內生產」標準等。

還有２１項正在持續推進，包括一些長期持續性工作，比如：國家知識產權局指導並支持有

關地方在展會期間設立知識產權服務保障工作站，做好專利優先審查受理、知識產權維護、綜合

諮詢等展會知識產權服務保障工作。



＊「外資２４條」超過六成的政策已經落實＊



此外，朱冰表示，「外資２４條」政策發布到現在有半年的時間，各部門、各地方按照職責

分工正在抓緊推動各項政策舉措的落實。前不久，商務部會同有關部門對「外資２４條」的落實

情況進行了階段性的梳理評估，並且採用問卷調查的形式和座談會的形式，聽取了外資企業的評

價。總體來看，超過六成的政策舉措已經落實，或者已經取得了積極進展，絕大部分外資企業整

體評價良好。

