《經濟通通訊５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：嚴厲打擊惡意做空等重大違法行為

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中證監主席易會滿２月４日主持召開黨委會議並提出，要深入排查違法違規線索，依法嚴厲打擊

操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。



中證監：切實維護市場誠信基礎

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中證監２月４日表示，依法從嚴打擊欺詐發行、財務造假等信息披露違法行為。下一步將綜合施

策，不斷鏟除造假滋生土壤，切實維護市場誠信基礎，保障投資者合法權益。



「萬億之城」點亮中國經濟熱力圖

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隨著「萬億之城」２０２３年經濟年報陸續揭曉，「２」這個數字成為最大亮點：常州、煙台相

繼官宣ＧＤＰ突破萬億元（人民幣．下同），萬億之城新增兩座；武漢、杭州經濟總量跨過２萬

億元大關，兩座萬億之城實力又上新台階；廣州、重慶雙雙晉級「３萬億元俱樂部」??





《上海證券報》



中證監部署維護資本市場穩定工作

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中證監主席易會滿２月４日主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩定工作。會議提出，要加快

推進上市公司調研走訪工作，切實解決具體困難和問題，加大優質上市公司支持力度。



中證監依法從嚴打擊欺詐發行

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中證監２月４日發布消息稱，下一步將綜合施策，不斷鏟除造假滋生土壤，具體措施包括堅持露

頭就打、打早打小；從重從快處罰相關違法案件；堅持「一案多查」等。



降準今日落地

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２月５日起，金融機構存款準備金率調降０﹒５個百分點，將向市場提供長期流動性約１萬億元

。分析指，本次降準不僅彰顯貨幣政策前瞻布局、充分發力的姿態，更將以真金白銀護航一季度

經濟開好局、起好步。





《證券時報》



以更大力度統籌抓好穩定市場措施落實落地

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中證監主席易會滿２月４日主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩定工作。會議強調，要積極

會同有關方面以更大力度統籌抓好穩定市場各項措施的落實落地，穩預期、穩信心，堅決防範市

場異常波動。



多地加快推進房地產融資協調機制落地見效

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日前，住建部與國家金融監管總局聯合發布通知，要求各地建立城市房地產融資協調機制，協調

解決房地產融資中存在的困難和問題。近期，多地已就房地產融資協調機制的落實採取積極行動

。



工信部：全力擴大市場需求支持企業開拓國際市場

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近日，工信部副部長辛國斌主持召開部分省份工業經濟運行座談會。會議指出，要全力擴大市場

需求，促進節假日熱點消費，培育新的消費增長點，推動重大項目及早投產達效，支持企業開拓

國際市場。（ｌｃ）

