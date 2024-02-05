《神州經脈》滬綜指今早（５日）低開０﹒５２％後急瀉，儘管金融股及能源央企拉抬救市

，二千七仍失守，跌幅一度超過３％，低見２６３５﹒０９點，是２０１９年２月以來新低。不

過午收前白酒股拉漲，滬綜指半日跌幅收窄至１﹒８２％，報２６８０﹒４７點。「國家隊」重

施故技，靠拉抬權重股粉飾指數表現，午後三大指數跌幅一度全銷，但沒多久滬綜指重新下跌，

在二千七關上下苦苦爭持，最終收報２７０２﹒１９點，跌１﹒０２％。滬指至今已連續六個交

易日下跌，累計跌幅超過７％。

深市盤中插水更深，深成指一度挫４﹒６％，創業板指一度跌４﹒３％，同步刷新近年低位

，不過多隻創業板市值龍頭股大翻身，帶動創業板指午後倒漲超過２％，全日收市則升

０﹒７９％，深成指則低收１﹒１３％。

如果從個股來看，今天可能是近年來股市最慘烈的一天，個股中位數跌幅竟高達９﹒８％，

全日約千股跌停，近２９００隻個股跌幅在９％以上。

恐慌情緒觸發資金逃難潮，兩市全日成交８７７４億元（人民幣．下同），按日大增

８﹒９％。陸股通淨流入約１２億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日盤初一度跌超過二百點，刷近三周新低，全日保

７﹒２不失，收報７﹒１９８２，較上個交易日４時３０分收盤價跌１８９點子，創去年１１月

１７日以來近三個月新低，全日在７﹒１９３５至７﹒１９９９之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１０７０，較上個交易日跌６４點子，創１月２９日以來

一周新低，與市場預測偏離擴至逾千點，凸顯監管強力維穩預期的態度，上個交易日報

７﹒１００６。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中證監主席易會滿４日主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩定工作。會議提出，要加

快推進上市公司調研走訪工作，切實解決具體困難和問題，加大優質上市公司支持力度。嚴把上

市公司入口關，加大退市力度，大力提升上市公司質量。同時，要深入排查違法違規線索，依法

嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為，並要鼓勵和支持各類投資

機構加大逆周期布局，引導更多中長期資金入市。



２﹒ 滬深股市早盤急瀉，市場擔心Ａ股連日崩跌料致質押平倉潮爆發。中證監新聞發言人在午

間迅速回應，就股票質押有關情況答記者問指出，從滬深兩市數據看，今年以來股票質押違約強

平金額合計為２７４０﹒３２萬元，佔市場成交額的比重很小。中證監並明確會密切監測，採取

有力措施，防範股票質押風險。



３﹒ 人民銀行下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點今日生效，本次下調後，金融機構加

權平均存款準備金率約為７﹒０％。降準將向市場提供長期流動性約１萬億元。《上海證券報》

引述分析人士指，本次降準不僅彰顯貨幣政策前瞻布局、充分發力的姿態，更將以真金白銀護航

一季度經濟開好局、起好步。



４﹒ 利好政策頻出，Ａ股卻遲遲仍未見穩，平準基金入市呼聲再起。內媒《２１世紀經濟報道

》引述中國首席經濟學家論壇理事劉煜輝稱，中國應盡快建立平準基金，以提振市場信心，規模

短期可以在２萬億元－３萬億元，長期目標則逐年補助充至１０萬億元甚至更多。清華大學五道

口金融學院副院長田軒亦指，目前Ａ股整體處於估值的低點，基本具備平準基金入場條件，規模

至少應為２萬億元。從中長期看，「治本」之策是改革以及政策的穩定性。



５﹒ 今年１月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５２﹒７，較上月微跌

０﹒２個百分點，為近六個月來次高，顯示服務業增長動能依然強勁。當月服務業生產指數和新

訂單指數在擴張區間較去年１２月的高點回落，其中新訂單指數回落幅度大於生產指數。外需基

本穩定，當月新出口訂單指數僅較去年１２月的高點輕微回落。就業指數連續兩個月高於臨界點

，但較前值小幅回落。原料、勞動力、運輸等成本繼續上漲，但漲幅收窄，帶動１月服務業原材

料價格指數較去年１２月創下的近五個月高點回落；隨著企業大力降價促銷，１月服務業收費下

降，此前連續２０個月的上漲趨勢被扭轉。



６﹒ 內地為緩解房企流動性壓力，推出房地產融資協調機制，由各地政府列出融資白名單，容

許房企憑白名單內的地產項目向銀行貸款，融資所得可用作償還公司債務。最近數日內多家已經

出現債務違約的房企接連公布，有項目被列入白名單，包括碧桂園、世茂股份、中國奧園、金科

股份、融創中國、綠地等。另據內媒從住建部及金監總局獲悉，截至１月底，２６省１７０城已

建立城市房地產融資協調機制，提出第一批房地產項目白名單並推送給商業銀行，共涉及

３２１８個項目，但目前暫只得２７城共８３個項目獲商業銀行放貸，佔比不足３％，放貸金額

合共１７８﹒６億元，僅相當於碧桂園境外債務總體金額的２３％。



７﹒ 國家發展改革委法規司司長孟瑋表示，國家發改委今年將重點部署的工作，包括著力促進

跨境投資便利化，更好擴大制度型開放。針對外資企業關注的市場准入、產業合作等議題，將推

動出台更大力度吸引和利用外資行動方案，繼續合理縮減外資准入負面清單，全面取消制造業領

域外資准入限制措施，推動國際產業投資合作，持續提升中國對全球要素資源的吸引力。商務部

外國投資管理司司長朱冰表示，「外資２４條」當中５９項舉措已有１０項完成，而取得階段性

進展的有２８項，包括中央網信辦制定了《規範和促進數據跨境流動規定》，正在研究完善、準

備推動出台等。



８﹒ 美國前總統特朗普勝出共和黨初選幾乎無懸念，有望當選下屆美國總統。此前有報道指特

朗普考慮對華啟動「貿易戰２﹒０」，其接受《霍士新聞》專訪時確認，如果他在１１月當選美

國總統，將再次對華徵收關稅，而且正在考慮對中國商品徵收６０％甚至更高稅率的關稅，但他

不同意這是新一輪中美貿易戰，強調他希望中國發展良好。（ｓｌ）

