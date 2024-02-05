《鍾之日記》２月５日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



內地網民對中國重拳救市的呼聲愈來愈強烈，中證監部署維護資本市場穩定工作，然而滬深

股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５％，開市後立即做自由落體運動，儘管金融股及能源央企

拉抬救市，二千七仍失守。股民心理防線再度被擊潰，加上Ａ股連日崩跌料致質押平倉潮爆發，

股市愈跌愈急，滬綜指跌幅一度超過３％，低見２６３５﹒０９點，是２０１９年２月以來新低

。

中證監新聞發言人午間迅速就股票質押平倉風險作回應，稱今年以來股票質押違約強平金額

佔市場成交額的比重仍很小，中證監會防範股票質押風險，引導券商等機構增加平倉線彈性，促

進市場平穩運行。「國家隊」重施故技，靠拉抬權重股粉飾指數表現，午後三大指數跌幅一度全

銷，內地當局立即在微博發話題宣傳，但沒過多久滬綜指重新下跌，在二千七關上下苦苦爭持，

滬綜指最終收報２７０２﹒１９點，跌１﹒０２％。

深市盤中插水更深，深成指一度挫４﹒６％，創業板指一度跌４﹒３％，同步刷新近年低位

，不過多隻創業板市值龍頭股大翻身，帶動創業板指午後倒漲超過２％，全日收市則升

０﹒７９％，深成指則低收１﹒１３％。

恐慌情緒觸發資金逃難潮，兩市全日成交８７７４億元人民幣，按日大增８﹒９％。陸股通

淨流入約１２億元人民幣。



＊Ａ股融資若爆倉，券商或通融一兩日＊



不過，三大指數表現遠遠不能代表股市現況，如果從個股來看，這可能是近年來股市最慘烈

的一天，個股中位數跌幅竟高達９﹒８％，全日約千股跌停，近２９００隻個股跌幅在９％以上

，近３９００隻個股跌幅在５％以上，股價上升的個股只有不到４００隻。

按這樣的下跌趨勢來看，融資爆倉危機可能已經是進行時，以中國銀河為例，其融資補倉線

為１４０％，平倉線為１３０％，最低線為１１５％，客戶信用帳戶維保比例低於最低線時，銀

證有權在下一交易日對客戶信用帳戶進行強制平倉，不過內媒引述行業人士指，券商一般會給予

客戶一到兩個交易日進行補倉。



＊美股節節高，港股無動於衷＊



美股上周五（２日）進一步上升，一方面Ｍｅｔａ等科技巨頭大漲，另一方面堅實有力的非

農就業報告提振了企業盈利展望。道指創歷史新高，標普５００逼近５０００大關。道指收漲

１３４點；標普５００收漲５２點；納指收漲２６７點。科技股財報喜人，Ｍｅｔａ單日大漲

２０％，市值暴增２０００億美元，創美股史上最強紀錄，亞馬遜收漲７﹒９％。

惟受累Ａ股崩跌持續，港股全日窄幅上落，恒生指數低開１９６點後跌幅收窄，盤中拗腰升

，最終回歸下跌，全日收報１５５１０，跌２３點或０﹒２％，主板成交逾９４７億元。



＊房企項目入白名單，不代表銀行開綠燈＊



內地為緩解房企流動性壓力，推出房地產融資協調機制，由各地政府列出融資白名單，容許

房企憑白名單內的地產項目向銀行貸款，融資所得可用作償還公司債務。政府支持力度有所升級

，最近數日內多家已經出現債務違約的房企接連公布，有項目被列入白名單，包括碧桂園

（０２００７）和世茂股份（滬：６００８２３）、中國奧園（０３８８３）、金科股份

（深：０００６５６）和融創中國（０１９１８）。

碧桂園日前宣布，確認已獲批進入白名單的項目超過３０個，包括河南、湖北、四川、山東

、重慶等地的多個項目；融創中國有超過９０個項目入圍第一批白名單，包括北京、天津、成都

、重慶、鄭州、瀋陽、青島、武漢、昆明、西安、太原、西雙版納等２０城市都已落地；至於中

國奧園早在上周四（１日）披露，公司旗下廣西南寧譽江南、重慶悅府、翡翠天辰、合川原著等

項目入圍首批房地產項目白名單。

然而三股表現毫無正面反應，碧桂園無升跌，奧園跌１﹒７％，融創中國則跌０﹒９％。

就算內房旗下項目上了白名單，也不代表銀行就會放貸，尤其是對於一些出險房企的項目。

根本原因在於當局不會允許房地產債務風險轉移至銀行系統內，銀行員工大多不敢冒風險，同意

向出險房企發放貸款。而且在另一方面，地方政府擬定白名單期間，也可能摻雜私心，把一些地

段不佳的物業項目也放在名單中，這些項目面臨較難去化、資產折價的問題，除非樓市銷售好轉

，否則即使進入白名單也比較困難獲得銀行開綠燈。



＊制裁法案遇阻，藥明孖寶反彈＊



上周遭遇重挫的藥明系，終於迎來好消息。周末傳來美國針對中資藥企的《生物安全法案》

計劃推遲審議，但未有交代原因，並預料未來數周仍停留在眾議院委員會審議階段。

藥明康德（０２３５９）及藥明生物（０２２６９）亦再度澄清，指公司既沒有人類基因組

學業務，亦未在各類業務中收集人類基因組數據，並將繼續股份回購。

藥明康德管理團隊發公開信稱，與任何政府或軍事組織均無任何關聯關係。在過去沒有、現

在和未來都不會對任何國家構成國家安全風險。集團董事會確認，生產經營活動一切正常，日常

運營沒有重大變化。

另邊廂，藥明康德更獲大摩看好，預估其未來３０天內股價將上升。

摩根士丹利表示，該股近期股價下跌後，短期估值更有吸引力。大摩知悉眾議院草案中提議

的受限美國機構，僅限於那些接受聯邦資助的機構，參議院對生物安全法案的討論，可能會推遲

到１月３１日起一周。這進一步凸顯了法案制定是一個漫長的過程，會出現意想不到的轉折和延

誤。大摩對藥明康德Ｈ股仍持「增持」及中國醫療股首選評級。

藥明系孖寶今借勢反彈，其中藥明康德收升４％，藥明生物升３﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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