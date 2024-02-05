《經濟通通訊社５日專訊》中紀委通報，太平人壽原黨委書記、總經理張可因嚴重違紀違法

被開除黨籍。

通報稱，張可喪失理想信念，把下屬及其單位當作「提款機」；大搞權錢交易，甘於甚至主

動尋求被「圍獵」，利用職務便利為他人在業務承攬等方面謀取利益，並非法收受巨額財物。

通報認為，張可嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違

法並涉嫌受賄犯罪，太平保險集團黨委因此決定給予張可開除黨籍處分，收繳、責令退賠其違紀

違法所得；福建省龍岩市監委研究決定將張可涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財

物一並移送。

張可現年５９歲，他早年從從四川大學哲學系畢業後，便留校擔任哲學系教師、哲學系團委

書記、黨總支副書記。機緣巧合之下，張可在１９９３年邁入了保險業，他先是加入平安，又於

２００１年至太平保險，並在此任職近２０年，後位至總經理，是太平人壽「三年再造」的一線

締造者。

有熟悉張可的人士評價稱，他在業務方面比較專業，也非常聰明，善於抓住工作中出現的重

要機遇。根據彼時公開報道，張可開創了成都市場保險公司開業當年保費收入破億元人幣的奇跡

；兩年內太平人壽在成都地區的市場份額躍居第三，其四川分公司也一直是太平人壽系統內的標

桿。（ｌｃ）

