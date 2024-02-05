《經濟通通訊社５日專訊》人行上周五（２日）公示六份對評級機構的行政處罰決定，標普

信用評級（中國）、中誠信國際、上海新世紀資信等六家評級機構被人行合計處罰約

３４４６﹒６４５萬元（人民幣．下同）。



＊未按程序及規則開展業務，標普被罰２１２萬元＊



其中，標普信用評級（中國）因未按照法定評級程序及業務規則開展信用評級業務、未按規

定向信用評級行業主管部門或派出機構報送報告、違反一致性原則等，被處以警告和罰款２１２

萬元。

中誠信國際信用評級因未按規定辦理備案、未按照法定評級程序及業務規則開展信用評級業

務、違反獨立性要求、違反一致性原則和違反信用評級從業人員管理要求等，被處以警告並罰款

７６８﹒５萬元。

上海新世紀資信評估因未按規定辦理備案、違反獨立性要求和違反一致性原則，被處以警告

並罰款７２６﹒７５萬元。

中證鵬元資信評估因未按規定辦理備案、未按照法定評級程序及業務規則開展信用評級業務

、違反獨立性要求、未按規定向信用評級行業主管部門或者其派出機構報送報告、違反一致性原

則、未按規定管理評級業務檔案等，被處以警告並罰款６００﹒９９５萬元。

聯合資信評估因未按規定辦理備案、未按照法定評級程序及業務規則開展信用評級業務、違

反獨立性要求、未按照規定披露信息或者披露虛假信息、違反一致性原則等，被處以警告並罰款

７４１萬元。

遠東資信評估因未按規定辦理備案，被罰款３９７﹒４萬元。

除了機構被處罰，前五家評級機構的責任人也分別受到了３萬元至２７萬元不等的行政處罰

。上述作出行政處罰決定的日期均為２０２３年１１月７日。

從行政處罰決定來看，中誠信國際、上海新世紀資信和聯合資信評估三家公司違反了「獨立

性要求」。業內人士指，在信用評級領域，獨立性是評級機構最應當遵循的核心原則。但中國的

信用評級市場，評級虛高、區分度不夠、跟蹤評級不及時、風險預警功能弱等問題普遍存在，「

給錢就評」、「量錢評級」的現象也屢見不鮮。（ｌｃ）

