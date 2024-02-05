《經濟通通訊社５日專訊》據《證券時報》報道，１月２８日，證監會宣布進一步加強融券
業務監管，全面暫停限售股出借，並自１月２９日起實施。上周是新政實施首周，中證金融數據
顯示，上周五個交易日，轉融券每日融出股票數量逐日下降，從上周一的接近２億股，降到了上
周五近１﹒５億股。
券商分析師認為，此次轉融券階段性收緊之後，券商融資融券利息收入將會小幅下滑。
＊上周融出規模持續減少＊
所謂轉融券，就是券商從中證金融處借入券源，而這個券源本身並不屬於中證金融，是來源
於投資者的出借，中證金融在其中起到交易中介作用。因此，轉融券的數量是觀察投資者股票出
借數量的最佳指標。
雖然轉融券規模總量變化不大，但轉融券融出股數在逐漸減少，政策效果顯現。從中證金融
數據看，１月２９日到２月２日轉融券融出股數分別為１﹒９８億股、１﹒９８億股、１﹒９２
億股、１﹒８億股、１﹒５４億股。
對於監管調整，不少券商及時作出響應。有的券商對客戶戰略配售股票出借權限進行限制，
同時做好對客戶的通知、宣導等投教服務工作。目前公司的系統已實現禁止出借戰略配售股票功
能。有的券商調整了業務制度、業務合同。
＊分析師：對券商營收影響不大＊
報道又引述多位分析師表示，此次政策收緊對券商自身的營收影響有限。
中信證券金融產業首席分析師田良表示，預計融券規模下降對頭部券商收入影響約０﹒２％
。按前期戰投出借規則落地後影響情況測算，此次融券業務的階段性收緊對資本市場融券業務餘
額可能產生１００億至１５０億元人民幣的影響，從而導致券商融資融券利息收入小幅下滑。
（ｒｙ）
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