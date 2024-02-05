《經濟通通訊社５日專訊》滬深股市早盤急瀉，滬綜指跌幅一度超過３％，低見

２６３５﹒０９點，是２０１９年２月以來新低，中午收市跌幅收窄至１﹒８２％；深市插水更

深，深成指半日挫２﹒２８％，創業板指跌１﹒７％。市場擔心Ａ股連日崩跌料致質押平倉潮爆

發，中證監新聞發言人在午間迅速回應，就股票質押有關情況答記者問指出，從滬深兩市數據看

，今年以來股票質押違約強平金額合計為２７４０﹒３２萬元（人民幣．下同），佔市場成交額

的比重很小，中證監並明確會密切監測，採取有力措施，防範股票質押風險。

中證監表示，截至２月２日，兩市股票質押市值佔總市值的比重由２０１８年高峰時的

１０﹒５１％降為３﹒３８％，質押融資餘額由２﹒６９萬億元降為１﹒５９萬億元，上市公司

第一大股東質押比例超過８０％的數量由７０２家降為２２７家。就今年以來的情況看，質押規

模較去年年末還有所下降。

中證監發聲後，滬深股市午後跌幅急速收窄，滬綜指現跌０﹒６４％，報２７１２﹒７９點

，收復二千七，深成指跌０﹒１３％，創業板指又倒升１﹒８％。



＊引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行＊



中證監又指，今年年初至２月２日，滬深兩市共披露大股東補充質押公告１０６單，較去年

同期確有一定增加。但是，補充質押是質押履約保障比例低於預警線（而非平倉線）的情況下，

銀行、券商等金融機構（質權人）為保障融資安全與股東（出質人）之間約定的保護性措施，不

會導致強制平倉。同時，當局將引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。



＊量化行業暫停Ｔ＋０交易？最新回應：並未收到這一通知＊



此外，今日上午，一則「量化行業被指導暫停Ｔ＋０交易」的消息，在資管圈引發熱議。內

媒《中證金牛座》記者午間向多方求證獲悉，目前量化行業並未收到這一通知。上海某百億級量

化私募創始人回應稱，目前未收到暫停Ｔ＋０交易的指導。此外，多位渠道人士進一步表示，由

於期指基差持續擴大，目前量化行業最突出的情況，主要體現在管理人ＤＭＡ策略的降槓桿，在

Ｔ＋０交易方面整體未發生顯著變化。（ｃｔ）

