《經濟通通訊社５日專訊》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，滬綜指全周暴跌

６﹒１９％，深成指全周蒸發超過８％，創業板指全周瀉７﹒８％，內地網民對中國重拳救市的

呼聲愈來愈強烈，甚至發出了不救市就不愛國的論調。中國當局救市「軟硬兼施」，全面降準

５０個基點今日生效，多部份高調打擊資本市場違法行為，然而滬深股市不為所動，滬綜指低開

０﹒５２％，報２７１６﹒０８點，再度打響二千七保衛戰，深成指低開０﹒８５％，創業板指

低開１﹒０４％，中特估部分造好，地產股大跌。

中國證監會周日部署維護資本市場穩定工作，稱要依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕

交易、欺詐發行等重大違法行為，語調強烈，要讓造假者「傾家蕩產、牢底坐穿」；最高檢第四

檢察廳廳長張曉津公開表示，將持續加大懲治重點領域金融犯罪力度，依法嚴厲打擊嚴重破壞資

本市場秩序犯罪，依法嚴厲查處證券違法犯罪案件，堅持「嚴」的主基調，依法從嚴、全鏈條追

訴財務造假、侵佔上市公司資產、內幕交易、操縱市場、「老鼠倉」等證券犯罪案件。

最近數日內多家已經出現債務違約的房企公布，有旗下項目被屬地政府列入融資白名單，然

而截至目前暫時也只有２７個城市共８３個項目獲商業銀行放貸，佔所有白名單內項目的不到

３％，放貸金額合共１７８﹒６億元（人民幣．下同），僅相當於碧桂園境外債務總體金額的

２３％。

特朗普接受《霍士新聞》專訪時確認，如果他在１１月當選美國總統，將再次對華徵收關稅

，而且正在考慮對中國商品徵收６０％甚至更高稅率的關稅。高盛研報顯示，特朗普可能再度當

選美國總統的變數，讓中國在岸投資者對中國經濟展望變得更悲觀。

人民銀行今日進行１０００億元１４天期逆回購，淨回籠４０００億元。（ｅｙ）

