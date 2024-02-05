《經濟通通訊社５日專訊》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，滬綜指全周暴跌
６﹒１９％，深成指全周蒸發超過８％，創業板指全周瀉７﹒８％，內地網民對中國重拳救市的
呼聲愈來愈強烈，甚至發出了不救市就不愛國的論調。中國當局救市「軟硬兼施」，全面降準
５０個基點今日生效，多部份高調打擊資本市場違法行為，然而滬深股市不為所動，滬綜指低開
０﹒５２％，報２７１６﹒０８點，再度打響二千七保衛戰，深成指低開０﹒８５％，創業板指
低開１﹒０４％，中特估部分造好，地產股大跌。
中國證監會周日部署維護資本市場穩定工作，稱要依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕
交易、欺詐發行等重大違法行為，語調強烈，要讓造假者「傾家蕩產、牢底坐穿」；最高檢第四
檢察廳廳長張曉津公開表示，將持續加大懲治重點領域金融犯罪力度，依法嚴厲打擊嚴重破壞資
本市場秩序犯罪，依法嚴厲查處證券違法犯罪案件，堅持「嚴」的主基調，依法從嚴、全鏈條追
訴財務造假、侵佔上市公司資產、內幕交易、操縱市場、「老鼠倉」等證券犯罪案件。
最近數日內多家已經出現債務違約的房企公布，有旗下項目被屬地政府列入融資白名單，然
而截至目前暫時也只有２７個城市共８３個項目獲商業銀行放貸，佔所有白名單內項目的不到
３％，放貸金額合共１７８﹒６億元（人民幣．下同），僅相當於碧桂園境外債務總體金額的
２３％。
特朗普接受《霍士新聞》專訪時確認，如果他在１１月當選美國總統，將再次對華徵收關稅
，而且正在考慮對中國商品徵收６０％甚至更高稅率的關稅。高盛研報顯示，特朗普可能再度當
選美國總統的變數，讓中國在岸投資者對中國經濟展望變得更悲觀。
人民銀行今日進行１０００億元１４天期逆回購，淨回籠４０００億元。（ｅｙ）
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