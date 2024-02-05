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AH股新聞

05/02/2024 09:50

《Ａ股行情》滬指開市不久即崩１﹒６％再失二千七，僅逾百股上升

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，內地網民對中國重拳救市
的呼聲愈來愈強烈，然而滬深股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５２％，開市後立即做自由落
體運動，跌幅快速放大至１﹒６％，二千七保衛戰未打先輸，深成指挫１﹒８６％，創業板指
１﹒６５％，滬深股市近５０００個股下跌，上升個股僅１３８隻。
　　陸股通暫淨流出１０億元人民幣。（ｅｙ）

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