《經濟通通訊社５日專訊》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，內地網民對中國重拳救市
的呼聲愈來愈強烈，然而滬深股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５２％，開市後立即做自由落
體運動，跌幅快速放大至１﹒６％，二千七保衛戰未打先輸，深成指挫１﹒８６％，創業板指
１﹒６５％，滬深股市近５０００個股下跌，上升個股僅１３８隻。
陸股通暫淨流出１０億元人民幣。（ｅｙ）
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05/02/2024 09:50
《Ａ股行情》滬指開市不久即崩１﹒６％再失二千七，僅逾百股上升
《經濟通通訊社５日專訊》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，內地網民對中國重拳救市
的呼聲愈來愈強烈，然而滬深股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５２％，開市後立即做自由落
體運動，跌幅快速放大至１﹒６％，二千七保衛戰未打先輸，深成指挫１﹒８６％，創業板指
１﹒６５％，滬深股市近５０００個股下跌，上升個股僅１３８隻。
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