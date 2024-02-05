《經濟通通訊社５日專訊》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，內地網民對中國重拳救市

的呼聲愈來愈強烈，然而滬深股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５２％，開市後立即做自由落

體運動，跌幅快速放大至１﹒６％，二千七保衛戰未打先輸，深成指挫１﹒８６％，創業板指

１﹒６５％，滬深股市近５０００個股下跌，上升個股僅１３８隻。

陸股通暫淨流出１０億元人民幣。（ｅｙ）

