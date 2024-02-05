《經濟通通訊社５日專訊》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，內地網民對中國重拳救市
的呼聲愈來愈強烈，然而滬深股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５２％，開市後立即做自由落
體運動，盡管金融股及能源央企拉抬救市，二千七保衛戰仍然打輸。股民心理防線再度被擊潰，
加上Ａ股連日崩跌料致質押平倉潮爆發，股市愈跌愈急，滬綜指跌幅一度超過３％，低見
２６３５﹒０９點，是２０１９年２月以來新低。不過午收前白酒股拉漲，滬綜指半日跌幅收窄
至１﹒８２％，報２６８０﹒４７點。
深市插水更深，深成指半日挫２﹒２８％，創業板指１﹒７％，同步刷新近年低位。
滬深股市逾４９００隻個股下跌，其中超過２２００隻股份跌停或跌幅超過１０％，共
４０００隻個股跌幅超過半成，而股價上升的個股不足２００隻。
兩市半日成交５５２２億元（人民幣．下同），陸股通暫淨流出約７億元。
＊銀行股苦苦支撐，內房股寒氣逼人＊
大型銀行股大力撐市，工商銀行（滬：６０１３９８）升２﹒１％，交通銀行
（滬：６０１３２８）升１﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒６％，建設銀行
（滬：６０１９３９）升１﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）走高１﹒３％。
白名單融資效果不顯著，內房信心繼續跌至冰點，萬業企業（滬：６００６４１）瀉
８﹒３％，信達地產（滬：６００６５７）挫８﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌
７﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌４﹒３％，中華企業（滬：６００６７５）跌
３﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒３％。（ｅｙ）
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