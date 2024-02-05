《經濟通通訊社５日專訊》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，內地網民對中國重拳救市

的呼聲愈來愈強烈，然而滬深股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５２％，開市後立即做自由落

體運動，盡管金融股及能源央企拉抬救市，二千七保衛戰仍然打輸。股民心理防線再度被擊潰，

加上Ａ股連日崩跌料致質押平倉潮爆發，股市愈跌愈急，滬綜指跌幅一度超過３％，低見

２６３５﹒０９點，是２０１９年２月以來新低。不過午收前白酒股拉漲，滬綜指半日跌幅收窄

至１﹒８２％，報２６８０﹒４７點。

深市插水更深，深成指半日挫２﹒２８％，創業板指１﹒７％，同步刷新近年低位。

滬深股市逾４９００隻個股下跌，其中超過２２００隻股份跌停或跌幅超過１０％，共

４０００隻個股跌幅超過半成，而股價上升的個股不足２００隻。

兩市半日成交５５２２億元（人民幣．下同），陸股通暫淨流出約７億元。



＊銀行股苦苦支撐，內房股寒氣逼人＊



大型銀行股大力撐市，工商銀行（滬：６０１３９８）升２﹒１％，交通銀行

（滬：６０１３２８）升１﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒６％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升１﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）走高１﹒３％。

白名單融資效果不顯著，內房信心繼續跌至冰點，萬業企業（滬：６００６４１）瀉

８﹒３％，信達地產（滬：６００６５７）挫８﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

７﹒８％，招商蛇口（深：００１９７９）跌４﹒３％，中華企業（滬：６００６７５）跌

３﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒３％。（ｅｙ）

