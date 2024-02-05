《經濟通通訊社５日專訊》》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，內地網民對中國重拳救

市的呼聲愈來愈強烈，中證監主席易會滿昨日（４日）主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩

定工作。然而滬深股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５２％，開市後立即做自由落體運動，盡

管金融股及能源央企拉抬救市，二千七仍失守。股民心理防線再度被擊潰，加上Ａ股連日崩跌料

致質押平倉潮爆發，股市愈跌愈急，滬綜指跌幅一度超過３％，低見２６３５﹒０９點，是

２０１９年２月以來新低。不過午收前白酒股拉漲，滬綜指半日跌幅收窄至１﹒８２％，報

２６８０﹒４７點。

中證監新聞發言人午間迅速就股票質押平倉風險作回應，稱今年以來股票質押違約強平金額

佔市場成交額的比重仍很小，中證監會防範股票質押風險，引導券商等機構增加平倉線彈性，促

進市場平穩運行。「國家隊」重施故技，靠拉抬權重股粉飾指數表現，午後三大指數跌幅一度全

銷，內地當局立即在微博發話題宣傳，但沒過多久滬綜指重新下跌，在二千七關上下苦苦爭持，

滬綜指最終收報２７０２﹒１９點，跌１﹒０２％。

滬指至今已連續六個交易日下跌，累計跌幅超過７％。

深市盤中插水更深，深成指一度挫４﹒６％，創業板指一度跌４﹒３％，同步刷新近年低位

，不過多隻創業板市值龍頭股大翻身，帶動創業板指午後倒漲超過２％，全日收市則升

０﹒７９％，深成指則低收１﹒１３％。

不過，三大指數表現遠遠不能代表股市現況，如果從個股來看，這可能是近年來股市最慘烈

的一天，個股中位數跌幅竟高達９﹒８％，全日約千股跌停，近２９００隻個股跌幅在９％以上

，近３９００隻個股跌幅在５％以上，股價上升的個股只有不到４００隻。

恐慌情緒觸發資金逃難潮，兩市全日成交８７７４億元人民幣，按日大增８﹒９％。陸股通

淨流入約１２億元人民幣。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３２００﹒４２ ＋０﹒６５

上證綜合指數 ２７０２﹒１９ －１﹒０２ ４２４８﹒７７

上證Ａ股指數 ２８３２﹒８２ －１﹒０２

深證成份指數 ７９６４﹒７１ －１﹒１３ ４５２５﹒０３

深圳創業板指數 １５６２﹒６１ ＋０﹒７９

上證Ｂ股指數 ２３４﹒３４ －３﹒１９ ３﹒４２

深證Ｂ股指數 ９７７﹒６３ －１﹒６６ １﹒１９

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