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AH股新聞

05/02/2024 15:07

《Ａ股行情》中證監午間開腔護盤，滬綜指仍挫１％六連跌千股跌停

　　《經濟通通訊社５日專訊》》中國股市上周經歷近年來最慘烈一周，內地網民對中國重拳救
市的呼聲愈來愈強烈，中證監主席易會滿昨日（４日）主持召開黨委會議，部署維護資本市場穩
定工作。然而滬深股市不為所動，滬綜指今早低開０﹒５２％，開市後立即做自由落體運動，盡
管金融股及能源央企拉抬救市，二千七仍失守。股民心理防線再度被擊潰，加上Ａ股連日崩跌料
致質押平倉潮爆發，股市愈跌愈急，滬綜指跌幅一度超過３％，低見２６３５﹒０９點，是
２０１９年２月以來新低。不過午收前白酒股拉漲，滬綜指半日跌幅收窄至１﹒８２％，報
２６８０﹒４７點。
　　中證監新聞發言人午間迅速就股票質押平倉風險作回應，稱今年以來股票質押違約強平金額
佔市場成交額的比重仍很小，中證監會防範股票質押風險，引導券商等機構增加平倉線彈性，促
進市場平穩運行。「國家隊」重施故技，靠拉抬權重股粉飾指數表現，午後三大指數跌幅一度全
銷，內地當局立即在微博發話題宣傳，但沒過多久滬綜指重新下跌，在二千七關上下苦苦爭持，
滬綜指最終收報２７０２﹒１９點，跌１﹒０２％。
　　滬指至今已連續六個交易日下跌，累計跌幅超過７％。
　　深市盤中插水更深，深成指一度挫４﹒６％，創業板指一度跌４﹒３％，同步刷新近年低位
，不過多隻創業板市值龍頭股大翻身，帶動創業板指午後倒漲超過２％，全日收市則升
０﹒７９％，深成指則低收１﹒１３％。
　　不過，三大指數表現遠遠不能代表股市現況，如果從個股來看，這可能是近年來股市最慘烈
的一天，個股中位數跌幅竟高達９﹒８％，全日約千股跌停，近２９００隻個股跌幅在９％以上
，近３９００隻個股跌幅在５％以上，股價上升的個股只有不到４００隻。
　　恐慌情緒觸發資金逃難潮，兩市全日成交８７７４億元人民幣，按日大增８﹒９％。陸股通
淨流入約１２億元人民幣。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３２００﹒４２　＋０﹒６５　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２７０２﹒１９　－１﹒０２　　　　４２４８﹒７７　　
　　上證Ａ股指數　　２８３２﹒８２　－１﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　７９６４﹒７１　－１﹒１３　　　　４５２５﹒０３　　
　　深圳創業板指數　１５６２﹒６１　＋０﹒７９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３４﹒３４　　－３﹒１９　　　　　３﹒４２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　９７７﹒６３　　－１﹒６６　　　　　１﹒１９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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