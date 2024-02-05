《經濟通通訊社５日專訊》乘聯會上周五發布的初步預估數字顯示，１月新能源乘用車廠商

批發銷量７０萬輛，同比增長８０％，環比則下降３７％。

乘聯會表示，今年１月工作日為２２天，是汽車銷售的完整月，尤其是今年春節為２月１０

日，時間較２０２３年春節晚半個月，對終端交付較有利，推動１月銷量同比增長。但１月中旬

以來的新能源零售回升極度緩慢，尤其是純電動車的中短續航車型走勢不強，零售的不暢導致了

廠商批發銷量的走勢平淡。

另外媒指受消費者信心疲軟和房地產市場動盪的影響，中國新能源汽車銷售今年開局不利。

環比成長放緩也反映出汽車商為實現年度目標而在上季度末努力推銷，其中市場領導者比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）就於去年１２月推出折扣和激勵措施。

汽車板塊今日隨市跌，海馬汽車（深：０００５７２）、林海股份（滬：６０００９９）跌

停，江淮汽車（滬：６００４１８）挫８％，東風汽車（滬：６００００６）、北汽藍谷

（滬：６００７３３）均跌７﹒５％，一汽解放（深：０００８００）跌４％，比亞迪跌

０﹒４％，長城汽車（滬：６０１６３３）、長安汽車（深：０００６２５）、賽力斯

（滬：６０１１２７）及廣汽集團（滬：６０１２３８）齊齊下挫。（ｒｙ）

