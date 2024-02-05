

《經濟通通訊社５日專訊》內地為緩解房企流動性壓力，推出房地產融資協調機制，由各地

政府列出融資白名單，容許房企憑白名單內的地產項目向銀行貸款，融資所得可用作償還公司債

務。政府支持力度有所升級，最近數日內多家已經出現債務違約的房企接連公布，有項目被列入

白名單，包括碧桂園（０２００７）和世茂股份（滬：６００８２３）、中國奧園

（０３８８３）和金科股份（深：０００６５６）。

碧桂園日前宣布，確認已獲批進入白名單的項目超過３０個，包括河南、湖北、四川、山東

、重慶等地的多個項目，均在屬地政府白名單內。

世茂股份宣布，入圍白名單的房地產項目有１６個，主要位於廣東、湖北、重慶、江蘇、天

津、遼寧和山東等地。其中，武漢錦繡長江項目已落實融資方案並實現回款，其他項目正在地方

政府的支持下，與金融機構溝通融資方案。

至於總部位於重慶的金科股份宣布，確認已獲批進入重慶首批白名單的項目超過２０個。

至於中國奧園早在上周四（１日）披露，公司旗下廣西南寧譽江南、重慶悅府、翡翠天辰、

合川原著等項目入圍首批房地產項目白名單。



＊暫不到３％白名單項目獲銀行放貸＊



據內媒從住建部及金監總局獲悉，截至１月底，２６個省份１７０個城市已建立城市房地產

融資協調機制，提出第一批房地產項目白名單並推送給商業銀行，共涉及房地產項目３２１８個

。盡管監管開綠燈，暫時也只有２７個城市共８３個項目獲商業銀行放貸，佔所有白名單內項目

的不到３％，放貸金額合共１７８﹒６億元人民幣，僅相當於碧桂園境外債務總體金額的２３％

。

項目上了白名單並不代表銀行就會放貸，尤其是對於一些出險房企的項目。當局希望銀行按

項目向房企提供融資，但內媒《財新》引述銀行界人士表示，金融機構對貸款審批發放實行終身

追責制，出於審慎考慮，銀行負責人通常難以將企業主體的風險和項目風險完全切分，所以銀行

不敢貿然對出險房企發放貸款。

在住建部及金監總局聯合發布的通知中，提到在建立城市房地產融資協調機制的同時，也要

保障金融機構合法權益。華創證券分析，這意味著金融機構的風險偏好難以大幅降低，對抵押資

產的要求仍然較高，一些在一二線城市郊區或三四線城市的項目面臨較難去化、資產折價的問題



