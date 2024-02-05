《經濟通通訊社５日專訊》中國物流與採購聯合會公布１月中國電商物流指數。１月中國電

商物流指數為１１２﹒８點，比上月提高０﹒８點。分項指數中，１月電商物流總業務量指數為

１２５﹒３點，創下近兩年新高，比上月提高１﹒７點。分地區看，西部地區總業務量指數提升

幅度最大。

總體來看，電商物流指數穩步回升，供求兩端均有良好表現，顯示了行業的良好發展態勢。

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