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AH股新聞

05/02/2024 09:55

《行業數據》中物聯：１月電商物流總業務量指數創新兩年新高

　　《經濟通通訊社５日專訊》中國物流與採購聯合會公布１月中國電商物流指數。１月中國電
商物流指數為１１２﹒８點，比上月提高０﹒８點。分項指數中，１月電商物流總業務量指數為
１２５﹒３點，創下近兩年新高，比上月提高１﹒７點。分地區看，西部地區總業務量指數提升
幅度最大。
　　總體來看，電商物流指數穩步回升，供求兩端均有良好表現，顯示了行業的良好發展態勢。
（ｓｌ）

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